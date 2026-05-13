ضربة قاسية من بينانس: شطب 5 عملات رقمية وإيقاف التداول عليها هذا الشهر

أعلنت منصة بينانس عن شطب خمس عملات رقمية من التداول الفوري على منصتها اعتبارا من 27 مايو عند الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت العالمي UTC، وذلك بعد مراجعة دورية أجرتها لتقييم مدى التزام المشاريع المدرجة بمعايير الجودة والسيولة والنشاط التطويري.

العملات المشمولة بقرار الحذف عند هذا التاريخ هي:

Automata (ATA)، وHarvest Finance (FARM)، وEnzyme (MLN)، وPhoenix (PHB)، وSyscoin (SYS).

أوضحت بينانس أن القرار يأتي ضمن سياسة المراجعة المستمرة التي تعتمدها لمراقبة العملات الرقمية المدرجة لديها، مؤكدة أنها قد تلجأ إلى حذف أي مشروع لا يعود مستوفي للمعايير المطلوبة أو في حال تغير ظروف السوق والقطاع.

وبموجب القرار، سيتم إيقاف جميع أزواج التداول الفوري المرتبطة بهذه العملات، إضافة إلى إنهاء خدمات روبوتات التداول الخاصة بها في الموعد ذاته.

ودعت المنصة المستخدمين إلى تحديث أو إلغاء إعدادات روبوتات التداول الخاصة بهم قبل موعد الإيقاف لتجنب أي خسائر محتملة.

كما أشارت بينانس إلى أن عمليات إيداع العملات الخمس لن تُحتسب في حسابات المستخدمين بعد 28 مايو، بينما سيتوقف دعم عمليات السحب لهذه الأصول اعتبارا من 27 يوليو.

عادة ما تؤدي قرارات الشطب من بينانس إلى ضغوط بيع قوية على العملات المستهدفة، نظرا لتراجع السيولة وفقدان الوصول إلى واحدة من أكبر منصات التداول في العالم، وهو ما ينعكس غالبا على ثقة المستثمرين وحجم التداولات المرتبطة بهذه المشاريع.

