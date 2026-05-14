قيادي في سولانا وZcash يهاجم التيليغرام: المنصة لم تعد آمنة للخصوصية أو الأعمال

شنّ السيد “ميرت ممتاز” الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “Helius”، هجوم حاد على تطبيق التيليغرام، داعيا مجتمع العملات الرقمية ومطوري الويب 3 إلى إعادة النظر جذريا في اعتمادهم على المنصة، معتبرا أنها لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الخصوصية والأمان داخل القطاع.

I dont understand why telegram is the default msging app in crypto



it is neither good at business nor privacy nor "community"



if you want business, use slack



if you want privacy, use signal — mert (@mert) May 13, 2026

وجاءت تصريحات “ممتاز” عقب حادثة تعرّض لها مهندس الايثيريوم المعروف “دومينيك كليمنتي”، بعدما تم اختراق حسابه على التيليغرام قبل أن تقوم أنظمة الدعم بحذف الحساب بالكامل دون إمكانية استعادة البيانات أو المحادثات، ما أثار موجة غضب داخل أوساط المطورين.

ويرى “ممتاز”، المعروف بدعمه القوي لمفاهيم الخصوصية على البلوكشين ولمشروع “Zcash” تحديدا، أن التيليغرام يعاني من “مأزق هيكلي” يجعله غير مناسب للبنية التحتية الحساسة الخاصة بمشاريع الويب 3، خصوصا في ظل غياب التشفير الكامل من الطرف إلى الطرف (E2EE) بشكل افتراضي في المحادثات العادية.

وأشار إلى أن تطبيق “Signal” يتفوق بوضوح على التيليغرام من ناحية الخصوصية والأمان، بينما تبقى أدوات مثل “Slack” أكثر كفاءة واعتمادية لإدارة فرق العمل والتنسيق الداخلي للمشاريع التقنية الكبرى.

وبحسب “ممتاز”، فإن المشكلة لا تقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل تمتد إلى آليات الدعم وحماية الحسابات، حيث يرى أن الخدمات الفعالة داخل التيليغرام تبدو مخصصة للشركاء الكبار والشركات الضخمة، في حين يواجه المطورون المستقلون مخاطر فقدان حساباتهم وبياناتهم بالكامل عند التعرض للاختراق أو هجمات التصيد.

وأضاف أن العديد من المطورين خسروا سنوات من العمل والعلاقات المهنية وقنوات التواصل بسبب أنظمة الحذف الآلي وضعف الاستجابة الأمنية داخل التطبيق.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت يزداد فيه نفوذ “ممتاز” داخل مجتمع العملات الرقمية، خاصة مع دوره البارز في الربط بين قابلية التوسع في شبكة سولانا ومفاهيم الخصوصية المرتبطة بالأصول الرقمية.

وقد أثارت تصريحاته نقاش واسع داخل مجتمع الويب 3 حول ضرورة نقل البنية التحتية الحساسة للمشاريع إلى تطبيقات أكثر أمانا، سواء عبر “Signal” أو من خلال تطبيقات مراسلة لامركزية تعتمد على تقنيات التشفير الحديثة.

ورغم استمرار “بافل دوروف” مؤسس التيليغرام في الترويج لنظام TON البيئي وتقديم التطبيق باعتباره منصة رئيسية لعالم البلوكشين، فإن عدد متزايد من المطورين والمشاريع داخل منظومتي سولانا وZcash باتوا ينظرون إلى التيليغرام باعتباره نقطة ضعف أمنية محتملة أكثر من كونه أداة موثوقة للعمل والتواصل الاحترافي.

