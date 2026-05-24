رغم هبوطها بنسبة 25% في وقت سابق: العملة الرقمية HYPE تسجل قمم تاريخية جديدة؟

شهدت العملة الرقمية Hyperliquid (HYPE) تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة، بعدما فقدت نحو 25% من قيمتها بسبب مخاوف تتعلق بزيادة العرض وعمليات فتح عملات جديدة، إلا أن المفاجأة كانت في استمرار ارتفاع السعر وتسجيل قمم تاريخية جديدة حيث تجاوز سعر العملة مستوى 63 دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الحركة تبدو متناقضة ظاهريا، فإن المتداولين ينظرون إلى المشروع من زاوية مختلفة تماما.

تكمن المخاوف الأساسية في التقييم الكامل المخفف (FDV)، إذ لا يزال جزء كبير من عرض HYPE غير متداول وسيتم إطلاقه تدريجيا في السوق مستقبلا.

ووفقا لبيانات “CoinGecko”، تجاوزت القيمة السوقية المخففة بالكامل للمشروع 60 مليار دولار، رغم أن نسبة محدودة فقط من العملات متاحة حاليا للتداول.

وعادة ما يؤدي هذا النوع من النماذج إلى ضغوط بيعية قوية مع مرور الوقت، خاصة عندما تبدأ عمليات فتح العملات الرقمية الخاصة بالمستثمرين والمساهمين الأوائل، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لتوقع سيناريو هبوطي مشابه لما حدث مع مشاريع عملات رقمية أخرى سابقا.

كما زادت المخاوف مع اقتراب فتح نحو 10 مليون عملة مرتبطة بمخصصات المساهمين، الأمر الذي أثار توقعات بحدوث موجة بيع كبيرة في السوق.

لكن “Hyperliquid” خالفت هذه التوقعات، بعدما بدأت تتصرف أكثر كشركة تداول تحقق تدفقات نقدية فعلية، بدلا من مجرد مشروع مضاربي تقليدي.

فالمنصة تواصل تسجيل أحجام تداول ضخمة في عقود التداول الدائمة (Perpetual Futures)، إلى جانب ارتفاع القيمة المقفلة داخل البروتوكول (TVL)، وتحقيق إيرادات ورسوم تداول قوية مقارنة بمعظم بروتوكولات التمويل اللامركزي الأخرى.

وأشارت تقارير حديثة إلى أن “Hyperliquid” تحقق مستويات إيرادات دفعت بعض المحللين إلى مقارنتها بمنصات تداول مشتقات كبرى مثل CME، بدلا من النظر إليها كمنصة عادية.

في الوقت نفسه، ساهمت مراكز البيع المكشوف (Shorts) في تسريع الارتفاع، بعدما تحولت معدلات التمويل إلى السلبية وتكدست الرهانات الهابطة ضد العملة.

ومع اختراق “HYPE” مستويات 50 دولار، اضطر العديد من البائعين على المكشوف إلى إغلاق مراكزهم، ما أدى إلى موجة “Short Squeeze” قوية دفعت السعر إلى مستويات قياسية جديدة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في عقود الفائدة المفتوحة.

