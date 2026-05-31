لماذا فشلت فكرة عملة بيتكوين جديدة؟ “هال فيني” قدم الاجابة منذ 2011

قبل خمسة عشر عام٫ قدم “هال فيني” أحد أوائل رواد البيتكوين والمساهمين في تطويرها، رؤية مبكرة حول سبب استحالة استبدال الشبكة بعملة جديدة دون الإضرار بثقة المستخدمين والمستثمرين.

وجاءت تصريحات “فيني” خلال نقاش دار على منتدى “Bitcointalk” في 30 مايو 2011، حيث طُرحت تساؤلات حول عدالة حصول المستخدمين الأوائل على كميات كبيرة من البيتكوين قبل أن تصبح معروفة للعامة.

ورأى بعض المشاركين آنذاك أن هذه الميزة المبكرة كانت كبيرة لدرجة تستدعي إعادة إطلاق الشبكة من جديد أو إنشاء نسخة بديلة أكثر عدالة، إلا أن “فيني” رفض هذه الفكرة بشكل قاطع.

وأوضح أن أي محاولة ناجحة لاستبدال سلسلة بلوكشين بيتكوين ستؤدي إلى تقويض مصداقية أي شبكة بديلة مستقبلية، لأن المستثمرين سيتساءلون دائما:

إذا أمكن استبدال الشبكة مرة واحدة، فما الذي يمنع تكرار الأمر مجددا؟

وأضاف أن المشكلة لا تتعلق بالتقنية فقط، بل بالثقة الاقتصادية التي تُبنى مع مرور الوقت، مؤكدا أن الشبكات النقدية تعتمد على الاستمرارية والمصداقية بقدر اعتمادها على البرمجيات والبنية التقنية.

وأشار “فيني” إلى أن استبدال البيتكوين لن يحل مشكلة التوزيع المبكر، لأن أي شبكة جديدة ستنتج بدورها مجموعة جديدة من المستخدمين الأوائل الذين سيستفيدون قبل غيرهم، ما يعني تكرار الجدل نفسه في كل مرة.

ومع مرور السنوات، أصبحت هذه الفكرة إحدى الركائز الأساسية لفلسفة البيتكوين، حيث يرى الكثير من المدافعين عنها أن قوة الشبكة لا تكمن فقط في الكود البرمجي، بل في تاريخها واستقرار قواعدها ومقاومتها للتغييرات الجذرية.

واليوم، بعد أكثر من 15 عام على إطلاق البيتكوين، لا يزال طرح “هال فيني” يُستشهد به باعتباره تفسير مبكر لأحد أهم أسباب بقاء العملة الرقمية الأولى في الصدارة رغم ظهور آلاف المشاريع المنافسة.

