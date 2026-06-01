الهبوط الحقيقي لسعر البيتكوين لم يأت بعد حسب أحد المحللين

يستمر سعر البيتكوين في التقهقر حيث تراجع من مستوى 73000 دولار التي استمر عليها أيام وفقدها ليتداول حاليا عند 72 ألف دولار.

وبالرغم من الهبوط الذي نشاهده حاليا يرى بعض المحللين أن الهبوط الحقيقي لم يأت بعد.

من بين هؤلاء المحللين المحلل المعروف بكنية “Doctor Profit” حيث نشر عى منصة X تحليل أسبوعي للبيتكوين أشار فيه إلى أن هيكل ومسار البيتكوين لم يتغير وأكد أن سعر البيتكوين مازال يتحرك لأسفل وحجته في ذلك الحركة العرضية الطويلة والاستنزاف النفسي للمستثمرين وتراجع الثقة تدريجيا.

الخطر لم يأت بعد:

بحسب ذات المحلل، فإن السوق تقترب من ما يسميه “المرحلة الخامسة”، وهي مرحلة الاستسلام الكامل (Capitulation)، والتي غالبا ما تشهد عمليات بيع جماعية وخسائر كبيرة تدفع العديد من المستثمرين إلى الخروج من السوق.

ويتوقع أن تبدأ هذه المرحلة إذا هبط سعر البيتكوين دون مستوى 60 ألف دولار، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الذعر في السوق وتسارع عمليات البيع.

وأشار إلى أن هذه المرحلة قد تتزامن مع أحداث سلبية كبيرة، مثل انهيار منصة تداول كبرى أو تعرض أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق لأزمة مالية، إضافة إلى احتمالية وقوع أحداث غير متوقعة تؤثر على ثقة المستثمرين.

وبحسبه أيضا فإن الهبوط الحالي لا يعد شيئا مقارنة بما هو قادم حيث يتوقع أن يهبط سعر البيتكوين أكثر ويصل لمستوى 50 ألف دولار أو 40 ألف دولار.

ويرجح أن يتشكل هذا القاع خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر 2026، استنادا إلى نماذجه وتحليلاته الخاصة.

