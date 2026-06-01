شركة الريبل تطلق مليار XRP جديدة: كم تبقى في حساب الضمان؟

من المعلوم أن لدى شركة الريبل حساب ضمان يضم المليارات من عملة XRP وسنويا تفك وتطلق عملات جديدة من هذا الحساب.

مؤخرا نشر حساب “Whale Alert” المتخصص في تتبع المعاملات الكبيرة على البلوكشين بيانات ومعلومات حول عملية الاطلاق الجديدة حيث شملت العملية إطلاق 500 مليون XRP في معاملة أولى، تلتها 400 مليون XRP في معاملة ثانية، ثم 100 مليون XRP في معاملة ثالثة، ليصل إجمالي العملات المفرج عنها مليار XRP.

كم تبقى من XRP في حساب الضمان؟

يبلغ الحد الأقصى لعرض XRP نحو 100 مليار عملة، وهو سقف ثابت لا يمكن تجاوزه وفق تصميم شبكة XRP Ledger.

وبحسب البيانات الحالية، يوجد نحو 61.85 مليار XRP متداولة بالفعل في السوق، بينما لا تزال 38.15 مليار XRP محفوظة داخل حسابات الضمان التابعة لشركة الريبل.

ومع ذلك، لا يعني الإفراج الشهري عن مليار XRP دخول هذا العدد بالكامل إلى التداول، إذ تعيد الشركة عادة قفل جزء كبير من العملات ضمن حسابات ضمان جديدة، ولا تحتفظ إلا بجزء محدود للاستخدامات التشغيلية والسيولة المؤسساتية.

هل يمكن حرق العملات المتبقية؟

يعد هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة تداولا بين المستثمرين.

حيث يدور في أذهان المستثمرين مدى إمكانية حرق شركة الريبل للعملات المتبقية في حسابات الضمان بهدف تقليص العرض الكلي ودعم السعر.

في وقت سابق أوضح “ديفيد شوارتز” كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة الريبل، أن الشركة تعيد العملات غير المستخدمة إلى نظام الضمان بدلا من طرحها في السوق، وهو ما يؤدي فعليا إلى تمديد جدول الإفراجات المستقبلية.

كما أشار إلى أن الشركة تمتلك القدرة التقنية على منع دخول هذه العملات إلى التداول إذا أرادت ذلك، سواء عبر إعادة قفلها أو نقل السيطرة عليها بطرق أخرى.

من جانبه، سبق أن أبدى “براد غارلينغهاوس” الرئيس التنفيذي للرييل انفتاحه على فكرة حرق جزء من العملات الموجودة في الضمان.

لكن “شوارتز” قلل من أهمية هذا السيناريو فيما يتعلق بتأثيره على السعر، مستشهدا بتجربة Stellar (XLM) عندما قامت مؤسسة “Stellar Development Foundation” بحرق نحو 55 مليار XLM، أي ما يقارب نصف إجمالي العرض آنذاك.

ورغم ضخامة تلك العملية، فإن تأثيرها على السعر كان مؤقتا ومحدود، ما يشير إلى أن تقليص العرض وحده لا يضمن ارتفاع مستدام في قيمة العملة الرقمية.

وتواصل عمليات الإفراج الشهرية عن XRP جذب اهتمام المستثمرين، نظرا لتأثيرها المحتمل على السيولة والعرض المتداول، رغم أن سياسة إعادة القفل التي تتبعها الرديبل حدّت تاريخيا من المخاوف المتعلقة بزيادة العرض بشكل مفاجئ.

