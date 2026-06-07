بيتكوين منسي منذ 2011 يعود للحياة: وتحرك مفاجئ يشعل الجدل حول دعوى بقيمة 293 مليار دولار

أثار تحرك مفاجئ لمحفظة بيتكوين ظلت خاملة منذ عام 2011 موجة جديدة من التكهنات داخل مجتمع العملات الرقمية، خاصة أنه جاء بالتزامن مع واحدة من أكثر القضايا القانونية إثارة للجدل في تاريخ البيتكوين.

فبعد أكثر من 15 عام من السكون، تم نقل 47.26 بيتكوين من عنوان لم يشهد أي نشاط منذ بدايات الشبكة، ما أعاد الاهتمام بملف قانوني يسعى للمطالبة بملايين العملات الرقمية المفقودة.

قضية غامضة بمئات المليارات:

تدور القضية التي توصف بالغموض نظرا لشح المعلومات حولها عن دعوى قضائية رُفعت في المحكمة العليا لولاية نيويورك تحت اسم مستعار هو “Noah Doe”، حيث يسعى المدّعون للحصول على ملكية قانونية لأكثر من 3.7 مليون بيتكوين موزعة على ما يزيد عن 39 ألف عنوان خامد.

وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه العملات بنحو 293.5 مليار دولار وفق الأسعار الحالية، ما يجعلها من أضخم القضايا المرتبطة بالعملات الرقمية على الإطلاق.

ويستند المدعون إلى قوانين نيويورك المتعلقة بالممتلكات المفقودة أو المهجورة في محاولة لإثبات حقهم القانوني في هذه العناوين.

وتشمل القائمة المطالب بها آلاف العناوين القديمة التي تعود إلى السنوات الأولى من عمر بيتكوين، من بينها عناوين يُعتقد أنها مرتبطة بما يُعرف بمحافظ “Patoshi” المنسوبة إلى “ساتوشي ناكاموتو”، مبتكر بيتكوين المجهول.

وفي خطوة لافتة، قام المدعون سابقا بإرسال معاملات صغيرة جدا إلى جميع العناوين المستهدفة، تضمنت إشارات وروابط تتعلق بالإجراءات القانونية الجارية، في محاولة لإخطار أصحاب المحافظ المحتملين.

ما جعل التحويل الأخير محط الأنظار هو أن العنوان الذي أرسل 47.26 بيتكوين يُعد أحد العناوين المدرجة ضمن الدعوى القضائية.

ويشير هذا النشاط إلى أن مالك المحفظة لا يزال يمتلك القدرة على الوصول إلى مفاتيحه الخاصة، ما يضعف فرضية أن جميع هذه المحافظ مهجورة أو مفقودة بشكل دائم.

ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تشكل دليل عملي على أن بعض العناوين المصنفة على أنها خاملة لا تزال تحت سيطرة أصحابها الأصليين.

ماذا يعني ذلك قانونيا؟

بحسب باحثين في قطاع العملات الرقمية، فإن الحصول على حكم قضائي بالملكية لا يمنح المدعين القدرة على التحكم بالعملات نفسها ما لم يمتلكوا المفاتيح الخاصة.

ومع ذلك، فإن أي اعتراف قانوني محتمل بالملكية قد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية إضافية تؤثر على إمكانية نقل أو استخدام هذه الأصول مستقبلا.

وفي الوقت الذي يراقب فيه مجتمع العملات الرقمية هذه التطورات عن كثب، يظل التحرك الأخير تذكير بأن بعض محافظ البيتكوين القديمة التي يعتقد الكثيرون أنها اختفت إلى الأبد قد تعود للحياة في أي لحظة.

ومع استمرار القضية في المحاكم، يبقى السؤال الأبرز:

كم عدد المحافظ المفقودة التي لا يزال أصحابها يحتفظون بمفاتيحها منذ الأيام الأولى للبيتكوين؟

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