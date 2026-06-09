هل وصل سعر البيتكوين إلى القاع؟ مؤشرات تلمّح إلى تحول محتمل

يواصل سعر البيتكوين التحرك في منطقة حساسة بعد أشهر من التراجع، وسط انقسام بين المحللين حول ما إذا كانت العملة قد اقتربت من تشكيل قاع السوق الهابط أم أن المزيد من الانخفاضات لا يزال ممكن.

في تقرير حديث، سلطت شركة “Fidelity Digital Assets” الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تعكس صورة متباينة؛ فبينما لا تزال الإشارات قصيرة الأجل تميل إلى السلبية، بدأت بعض المؤشرات طويلة الأجل في إظهار علامات قد تدل على اقتراب نهاية مرحلة الاستسلام الجماعي للمستثمرين.

أشارت “Fidelity” إلى أن البيتكوين لا يزال يتحرك ضمن ما يُعرف بـ “تقاطع الموت” (Death Cross) منذ أكثر من 200 يوم، وهو نمط فني يظهر عندما ينخفض المتوسط المتحرك قصير الأجل أسفل المتوسط طويل الأجل.

كما لفت التقرير إلى أن السعر كسر مؤقتا المتوسط المتحرك لـ 200 أسبوع خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو مستوى ارتبط تاريخيا بفترات بيع قسري وضغوط قوية على السوق، كما حدث خلال انهيار عام 2022.

ورغم أن السوق الهابطة الحالية أكملت نحو ثمانية أشهر فقط، فإن سعر البيتكوين فقد بالفعل نحو 50% من قيمته مقارنة بذروتها الأخيرة.

في المقابل، أوضحت “Fidelity” أن مؤشر “MVRV” يقترب من مناطق اعتُبرت تاريخيا فرص استثمارية جذابة.

ويقارن هذا المؤشر بين القيمة السوقية الحالية والقيمة المحققة للعملة، حيث تشير المستويات المنخفضة عادة إلى أن السوق أصبح أقل من قيمته العادلة.

كما يقترب السعر من ما يعرف بالسعر المحقق للبيتكوين، والذي يبلغ حاليا نحو 53,600 دولار، وهو متوسط تكلفة شراء المستثمرين على الشبكة.

وترى الشركة أن هذه التطورات قد تعكس عملية إعادة تموضع عميقة داخل السوق تمهد لمرحلة أكثر استقرار في المستقبل.

من جانبها، ترى شركة “Swissblock” أن عملة البيتكوين تمر حاليا بمرحلة استسلام قوية داخل السوق، حيث وصلت مؤشرات الزخم إلى مستويات سلبية للغاية.

وأوضحت أن أي تحسن مستدام يتطلب عودة الزخم إلى مستويات أعلى، وهو ما قد يمثل بداية مرحلة إعادة بناء الاتجاه الصاعد.

في الوقت نفسه، أشار محللو “10x Research” إلى أن السوق تبدو في طور بناء قاعدة سعرية جديدة، رغم استمرار بعض العوامل الضاغطة مثل تراجع هيمنة البيتكوين وانخفاض احتياطي العملات المستقرة.

الحركة السعرية:

بعد محاولة التعافي الأخيرة التي دفعت سعر البيتكوين إلى حدود 64 ألف دولار، تراجع الزخم الشرائي مجددا، ليستقر السعر بالقرب من 62,500 دولار.

يرى بعض المحللين أن العملة قد تدخل فترة طويلة من التداول العرضي ضمن هذه المستويات، على غرار ما حدث خلال عدة أشهر في دورة 2024، قبل أن تبدأ الحركة التالية بشكل أوضح.

وبينما لا تزال الصورة قصيرة الأجل غير محسومة، فإن العديد من المؤشرات التاريخية بدأت تلمّح إلى أن السوق قد يكون في المراحل الأخيرة من تكوين القاع، ما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه القادم للبيتكوين.

اقرأ أيضا:

عملة Zcash تقفز بنسبة 10% بعد إطلاق أهم ترقية في تاريخ الشبكة

عملة ناشئة تقفز 80% في يوم واحد وسعر البيتكوين يستعيد مستوى 64 ألف دولار

