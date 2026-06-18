مجموعة CME تتجه لمقاضاة هيئة CFTC بسبب عقود البيتكوين الدائمة: التفاصيل

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أعلنت “CME Group” عزمها رفع دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، اعتراضا على موافقتها الأخيرة على إطلاق عقود البيتكوين الدائمة (Perpetual Futures) في الولايات المتحدة.
صرح “تيرينس دافي” الرئيس التنفيذي للشركة بأن CME ترى أن هذه المنتجات يجب أن تُصنَف كـ عقود مبادلة (Swaps) بموجب قانون “Dodd-Frank”، وليس كعقود آجلة تقليدية، وهو ما يشكل جوهر النزاع القانوني المرتقب.
وجاءت الخطوة بعد موافقة الهيئة في مايو الماضي على منصة “Kalshi” لتقديم عقود بيتكوين الدائمة، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل السوق الأمريكية.
وأكد دافي أن الشركة تستعد لهذه المعركة القانونية منذ عدة أشهر، مشددا على أنها لن تتهاون في الدفاع عن موقفها.
في المقابل، دافعت هيئة CFTC عن قرارها، معتبرة أن السماح بهذه المنتجات داخل إطار تنظيمي أمريكي يوفر بيئة أكثر أمانا وشفافية للمستثمرين مقارنة بالأسواق الخارجية.
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