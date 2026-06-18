عالم التشفير “آدم باك”: “ساتوشي ناكاموتو” لم يبتكر البيتكوين بمفرده

أكد “آدم باك” عالم التشفير والرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، أن البيتكوين لم تكن نتاج عمل فردي لـ “ساتوشي ناكاموتو”، بل جاء نتيجة سنوات من الأبحاث والأفكار التي طورها مجتمع “Cypherpunk” منذ أواخر التسعينيات.

وأوضح “باك” أن مفاهيم الأموال الرقمية اللامركزية المعتمدة على إثبات العمل (Proof of Work) كانت قيد النقاش والتطوير قبل ظهور الورقة البيضاء للبيتكوين بسنوات، مشيرا إلى أن العديد من المطورين كانوا يعملون على مشاريع مشابهة بشكل مستقل.

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وأضاف أن “ساتوشي” اعتمد على تقنيات سابقة، أبرزها خوارزمية “Hashcash” التي طورها “باك” عام 1997 لمكافحة الرسائل المزعجة، والتي أشار إليها بشكل مباشر في الورقة البيضاء للبيتكوين.

وبحسب باك، فإن الإنجاز الحقيقي لـ “ساتوشي” لم يكن اختراع جميع المكونات من الصفر، بل نجاحه في دمج أفكار متفرقة من رواد التشفير مثل “هال فيني” و”نيك زابو” و”آدم باك” نفسه ضمن نظام عملي واحد، مع تقديم حل فعال لمشكلة الإنفاق المزدوج.

كما رفض “باك” مجددا النظريات التي تربطه بهوية “ساتوشي ناكاموتو”، مؤكدا أن التشابه في أساليب الكتابة بين مطوري تلك الفترة يعود إلى عملهم ضمن مجتمع تقني صغير يستخدم المصطلحات ذاتها، وليس دليلًا على أنهم الشخص نفسه.

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