المؤسسات تهرب: 696 مليون دولار تغادر صناديق البيتكوين دفعة واحدة

بعد أن شهد سعر البيتكوين هبوط حاد في سعره خلال الساعات الأخيرة، حيث عاود اختبار مستوى 58 ألف دولار الذي لم يُسجَّل منذ أواخر 2024، نزفت سوق صناديقها المتداولة (ETF) بدورها بقوة.

وعلى الرغم من أن صناديق البيتكوين واصلت تسجيل تدفقات خارجة يومية ثابتة على مدى عدة أشهر، فإن التدفقات المسجّلة خلال جلسة التداول الأخيرة كانت الأعلى خلال الشهر المنصرم.

الطلب على صناديق البيتكوين في حالة ترقّب:

وفقا للبيانات التي قدّمتها منصة “SosoValue”، سجّلت صناديق البيتكوين تدفق خارج صافي مجمّع بلغ 696.29 مليون دولار خلال جلسة التداول الأخيرة الممتدة على مدار 24 ساعة.

ويُعدّ هذا أكبر سحب تواجهه الصناديق منذ 27 مايو، ما يشير إلى أن ضغوط البيع من جانب المستثمرين المؤسسات قد تواصلت في التصاعد، وذلك في توقيت كان السوق يترقّب فيه تعافي.

وبينما جاءت عمليات السحب الضخمة التي شهدتها الصناديق متزامنة مع ضغوط هبوطية أشد على البيتكوين دفعت سعر العملة لاختبار مستوى 58 ألف دولار، يبدو أن هذا التحرك السعري المتقلب أثّر في قرارات المستثمرين الذين توخّوا الحذر تجاه هذا المنتج الاستثماري المرتبط بالبيتكوين.

ومع ذلك، فإن الهبوط المفاجئ في سعر البيتكوين، الذي ترافق مع موجة بيع مؤسساتي كبيرة، أثار مخاوف بشأن قدرة العملة على التعافي على المدى القريب.

سعر البيتكوين يستقر دون 60 ألف دولار:

منذ الهبوط السريع الذي شُوهد في اليوم الأخير، واصلت عملة بيتكوين التداول دون مستوى 60 ألف دولار، مُظهرة تراجع يومي ثابت في حركة سعرها.

في حين دفع الزخم الضعيف سعر العملة لاختبار 58 ألف دولار، برزت تكهنات حول بلوغ العملة قاعها، ويتابع المشاركون في السوق عن كثب حركتها السعرية المقبلة.

وحتى وقت كتابة هذا المقال، يتداول سعر البيتكوين عند 59,401 دولار، بانخفاض نسبته 2.98% خلال 24 ساعة الماضية. وبين انخفاض سعر العملة واستمرار بيع المؤسسات، تقدّم البيتكوين للمستثمرين نظرة قاتمة.

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