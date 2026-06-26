مفارقة شركة “Metaplanet”: انهيار سهم الشركة وارتفاع مخزونها من البيتكوين

شهد سعر البيتكوين هبوط حاد، حيث عاود اختبار مستوى 58 ألف دولار الذي لم يُسجَّل منذ أواخر 2024، كما نزف سوق الصناديق المتداولة للبيتكوين (ETF) بدوره بقوة.

الأمر الذي أثر على الشركات المحتفظة بالبيتكوين٫ إذ أغلق سهم شركة “Metaplanet” في سوق التداول خارج البورصة (OTC) عند نحو 1.29 دولار في 25 يونيو، مواصلا هبوط امتدّ على مدار عام كامل وبلغت نسبته 88%، في حين ارتفعت حيازات الشركة من البيتكوين إلى أكثر من 40 ألف عملة.

وقد لفتت هذه الأرقام انتباه أحد المحللين الذي يرى أن السوق يُسعّر السهم بأقل بكثير من قيمته الحقيقية.

القيمة السوقية لـ “Metaplanet” دون قيمة حيازاتها من البيتكوين:

وفقا للبيانات التي نشرها المحلل “Zynx” في 26 يونيو، تمتلك “Metaplanet” حاليا 40,177 بيتكوين بصافي قيمة أصول يبلغ نحو 2.36 مليار دولار، في حين لا تتجاوز قيمتها السوقية 1.54 مليار دولار، وتبلغ ديونها 297 مليون دولار.

وكتب “Zynx” معلّقا:

لا يوجد مبرّر لتداول شركة رابحة بأقل بكثير من قيمتها الدفترية.

ويأتي رقم صافي الأصول البالغ 2.36 مليار دولار من أداة التتبع الخاصة بالشركة نفسها، والتي تُظهر أيضا أن قيمتها المؤسساتية تبلغ نحو 0.81 ضعف صافي قيمة أصولها من البيتكوين، ما يعني أن المستثمرين يشترون بيتكوين فعليا بسعر مخفّض.

أكثر من ذلك، تبلغ الخسارة غير المحققة على حيازاتها من البيتكوين نحو 1.77 مليار دولار، إذ جرى شراء تلك العملات 40,177 بمتوسط سعر 104 آلاف دولار للعملة، أي بإجمالي يقارب 4.18 مليار دولار.

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