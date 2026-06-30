توقيت دورات البيتكوين: هل يحل القاع المقبل في أكتوبر 2026؟

إذا كنت في مجال العملات المشفرة منذ فترة، فلا شكّ أنك على دراية بماهية دورات السوق.

دورات السوق عادة تشير إلى حدث انقسام مكافأة تعدين البيتكوين (Halving)، الذي يعمل غالبا كمحفّز لموجة صعودية مقبلة.

شكّك كثيرون في هذه النظرية، لكنها حتى الآن تبدو كأنها تتحقّق بدقة لافتة.

دعونا نتعمّق ونرى إن كان بإمكاننا تقدير موعد انتهاء هذا التراجع، آخذين في الحسبان سلوك السوق السابق.

ما توحي به الدورات السابقة:

نقطة المرجع الأولى هي الارتفاع السعري من قاع البيتكوين عام 2015 إلى قمتها عام 2017.

وقد امتدّت هذه الفترة نحو 1064 يوم (قد يختلف الرقم قليلا تبعا لبيانات المنصة المستخدمة، لكنه تقدير دقيق جدا).

ومن تلك القمة، استمرّت السوق الهابطة حتى القاع في 15 ديسمبر 2018، مكوّنة نافذة من القمة إلى القاع بلغت 363 يوم.

ثم أمضى السوق أشهر في التعافي، لكنّ قاع الاستسلام الرئيسي كان قد تشكّل بالفعل.

نقطة المرجع الثانية هي الدورة التي بدأت بعد قاع ديسمبر 2018 واستمرّت حتى قمة 2021 في العاشر من نوفمبر.

وهذه المرة، استغرق البيتكوين 1062 يوم لإتمام الدورة (تقريبا مثل الدورة السابقة).

ومن هناك، بدأت عملة البيتكوين تتراجع نحو منطقة السوق الهابطة، التي بلغت قاعها في نهاية المطاف في 21 نوفمبر 2022.

واستغرق ذلك 376 يوم، أي بزيادة 13 يوم فقط عن الدورة السابقة.

ورغم اختلاف الظروف الكلية، واختلاف المشاركين في السوق، واتساع منظومة العملات المشفرة، كان التوقيت متقارب إلى حد مذهل.

وهنا يصبح الأمر مثير للاهتمام.

فمن القاع في 2022 إلى القمة التي تحقّقت في السادس من أكتوبر 2025، يبلغ الفارق نحو 1051 يوم — أي القيمة نفسها تقريبا.

وباتّباع هذا المنطق واستخدام متوسط تاريخي يتراوح بين 363 و376 يوم من القمة إلى القاع، فإن السوق الهابطة الحالية قد تبلغ أدنى نقطة لها بين 4 و17 أكتوبر 2026.

نافذة تاريخية، وليست تنبّؤ:

والآن، قد يكون هذا النوع من تحليل الدورات مفيد، لكن لا ينبغي أبدا التعامل معه كتوقّع مضمون — فالنتائج السابقة لا تَعِد بنتائج مستقبلية.

إذ سيعتمد قاع البيتكوين المستقبلي بشكل كبير على السيولة، وأسعار الفائدة، وتدفقات الصناديق المتداولة، والتنظيم، وسلوك المُعدِّنين، والرافعة المالية، وشهية المخاطرة، والجغرافيا السياسية، وغيرها.

اذ قد تُسرّع صدمة كلية كبرى وتيرة التراجع، بينما قد يُقصّر الطلب المؤسساتي القوي أمده بسهولة.

ومع ذلك، يستحقّ هذا النمط المتابعة، إذ يمنحنا إطار من نوع ما.

فإذا بلغت البيتكوين قمتها قرب أكتوبر 2025، فإن التاريخ يوحي بأن القاع الأهم قد لا يصل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، بل قد يستغرق الأمر بضعة أشهر إضافية من التصحيح ثم الاستسلام في نهاية المطاف قبل أن تعود الظروف إلى نقطة الصفر.

في الوقت الراهن، يشير النموذج التاريخي إلى نافذة رئيسية واحدة وهي: أكتوبر 2026.

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