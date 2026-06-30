ردا على عاصفة الانتقادات: هكذا تحصّن “Strategy” تعرضها على البيتكوين

رغم الانتقادات المتنامية وحالة الخوف وعدم اليقين (FUD) على الإنترنت، تواصل “Strategy” — وليدة فكر “مايكل سايلور” — تركيزها على البيتكوين، لكنّ خطوتها الجديدة مختلفة تماما.

فبدلا من الإعلان عن عملية شراء جديدة لبيتكوين، أشار الرئيس التنفيذي السابق للشركة عبر منصة X إلى أنها أطلقت إطار رأس المال الائتماني الرقمي (Digital Credit Capital Framework) بهدف تعزيز ائتمانها الرقمي، وتحسين السيولة، والحفاظ على انكشافها طويل الأمد على البيتكوين، ودعم خلق القيمة على المدى الطويل.

إطلاق DCCF:

طمأنت رسالة “سايلور” الأولى الجمهور إلى أن الشركة رفعت احتياطيها بالدولار الأمريكي إلى 2.55 مليار دولار، وهو ما يُفترض أن يغطّي مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 17.4 شهر.

ولا يُمكن استخدام هذا الاحتياطي الدولاري إلا في توزيعات الأرباح ونفقات الفائدة، وسيُحافظ عليه عند حد أدنى مدّته 12 شهر.

كما أنشأت “Strategy” «برنامج تسييل البيتكوين» (BTC Monetization Program)، الذي يتيح لها بيع بيتكوين لتمويل الاحتياطي الدولاري (بسقف يبلغ 1.25 مليار دولار)، أو لتغطية توزيعات الأرباح ونفقات الفائدة، أو لإعادة شراء أوراق الائتمان الرقمي وأسهم MSTR بموجب البرامج المعمول بها.

وإذا باعت الشركة فعلا مزيد من البيتكوين، فإن تغطية توزيعاتها ترتفع إلى 3.8 مليار دولار — أي ما يعادل 25.9 شهر من هذه المدفوعات.

وأنشأت “Strategy” كذلك برامج لإعادة شراء أوراق الائتمان الرقمي الخاصة بها بما يصل إلى مليار دولار من أسهم MSTR.

وقال “سايلور” في منشوره:

سيتيح هذا مرونة لإعادة شراء الأوراق المالية بشكل معزّز للقيمة خلال اضطرابات السوق. ولن تُموَّل عمليات إعادة الشراء من الاحتياطي الدولاري.

إضافة إلى ذلك، رُفع معدّل توزيعات أسهم STRC بمقدار 50 نقطة أساس ليبلغ 12%، اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في يوليو 2026.

وقال “سايلور” إن الشركة ستواصل تقييم المعدّل شهريا، إذ يظلّ هدفها المؤسساتي بشأن «Stretch» هو أن يُتداول السهم بين 99 و100 دولار.

ويُذكر أن STRC هوى بنسبة 25% دون قيمته الاسمية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

تصاعد حالة الخوف وعدم اليقين:

يُذكر أن “Strategy” — وتحديدا سهمها “STRC” — تعرّضت لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة.

حيث باعت الشركة جزء ضئيل من حيازاتها من البيتكوين بنهاية مايو، ورغم أنها راكمت قدرا أكبر بكثير منذ ذلك الحين، يرى مراقبو السوق أنها زعزعت استقرار القطاع.

وقد واصل المنتقدون مهاجمة “سايلور” وشركته، محذّرين من أنها قد تضطر إلى بيع أكثر من 50 ألف بيتكوين خلال العامين المقبلين لتغطية بعض النفقات أو مدفوعات توزيعات الأرباح.

كما اقترح محللو “CryptoQuant” أن توقف “Strategy” مشترياتها من البيتكوين لصالح إعادة بناء احتياطيها الدولاري.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تأخذ بهذه النصيحة بالكامل، فإن إعلانيها الأخيرين كانا أكثر تركيزا على الاحتياطي الدولاري بدلا من مخزون البيتكوين.

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