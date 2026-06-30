بين صيانة روتينية وأزمة أوروبية: يوم مزدحم لمنصة بينانس في 1 يوليو

ستُجري أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم صيانةً لمحفظتها في الأول من شهر يوليو، ما سيؤثر مؤقتا على بعض عملياتها الحيوية.

ما يحتاج المستخدمون معرفته:

خلال الصيانة، ستُعلّق منصة بينانس بشكل وجيز عمليات إيداع وسحب البيتكوين على شبكتها (BTC)، ويُتوقع أن تستغرق العملية نحو ساعة واحدة تُستأنف بعدها الخدمات.

وأكّدت الشركة أنها ستتولّى المتطلبات التقنية نيابة عن جميع المستخدمين، موضحة أن تداول الرموز على الشبكة المذكورة لن يتأثر.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات متكرّرة ولا تسبّب عادة أي تعقيدات تُذكر للعملاء.

ففي مايو، أوقفت المنصة مؤقتا عمليات ايداع وسحب الإيثيريوم لصيانة المحفظة دون أي مشاكل كبيرة.

وقبل ذلك، اتخذت بينانس خطوات مماثلة لدعم تحسينات على عدة شبكات، من بينها كاردانو وBNB Chain، كما نفّذت الصيف الماضي ترقية مباشرة لبنية محفظتها أوقفت خلالها عمليات الايداع والسحب على جميع الشبكات لنحو 15 دقيقة.

أزمة أوروبا:

لعلّ القضية الأبرز المحيطة ببينانس مؤخرا هي عقباتها التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

حيث أعلنت الأسبوع الماضي سحب طلب ترخيص MiCA الخاص بها لدى هيئة سوق رأس المال اليونانية (HCMC)، متّجهةً للحصول على الترخيص في دولة أخرى بالاتحاد.

وقد حدّدت الجهات التنظيمية الأوروبية الأول من يوليو موعد نهائي لامتثال جميع المنصات للقواعد، ويبدو أن بينانس ستتأخّر عن الموعد، فيما بقي عملاؤها في أوروبا دون توجيهات رسمية واضحة حتى الآن.

وبحسب ما تداوله المستخدمون، أوضح فريق دعم بينانس أن العمليات في دول التكتل ستبقى دون تأثّر في الوقت الراهن، باستثناء فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وبلجيكا والسويد، حيث تلقّى المستخدمون فيها تعليمات بشأن السحب.

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