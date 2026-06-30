بين التحوّط والتصفية: ماذا يعني انهيار الين لمتداولي الكريبتو؟

هبط الين الياباني يوم الثلاثاء إلى أضعف مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1986، ما جدّد النقاش حول ما إذا كان ضعف الين قد يدفع مزيد من رؤوس الأموال نحو العملات الرقمية، أم أن تدخّل محتمل من السلطات اليابانية قد يُشعل تقلبات قصيرة الأمد.

متداولو الكريبتو منقسمون حول مغزى ضعف الين:

تراجع الين إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود، متأثرا بالفجوة المتّسعة بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

وعلى إثر ذلك، رأى المحلل “Hupzy” من “Spot On Chain” أن لهذه الحركة تداعيات مباشرة على أسواق الكريبتو، إذ شجّع ضعف الين المطوّل في الماضي بعض المستثمرين على النظر إلى البيتكوين والعملات المستقرة كتحوّط ضد تراجع القوة الشرائية لعملتهم المحلية.

وبرأيه، فكلما أحجم بنك اليابان عن التدخل، ازداد هذا الاتجاه قوة.

لكنه حذّر من أن أي محاولة من وزارة المالية اليابانية للدفاع عن الين قد تعكس تلك التدفقات بسرعة وتُحدث تصفيات عبر الأصول الخطرة، بما فيها العملات المشفرة، موضحا:

ارتداد حادّ للين عند التدخل قد يضغط على البيتكوين لفترة وجيزة، لكن الرياح الكلية الداعمة الناتجة عن تراجع العملة تبقى قائمة حتى يضيق فارق الفائدة.

وجاءت تعليقاته رغم تفاعل الأسواق المالية إيجابيا مع تهدئة التوترات الجيوسياسية في وقت سابق من اليوم، إذ صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.3% بعد أن قال الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت البيتكوين قد لامست مستوى 60 ألف دولار خلال ساعات التداول الآسيوية، قبل أن تتخلّى عن بعض مكاسبها وتُتداول تحت مستوى 59 ألف دولار وقت إعداد المقال.

لكنّ ليس الجميع يرى أن البيتكوين هي الخيار الأمثل للمستثمرين اليابانيين الباحثين عن تحصين أنفسهم من انهيار الين، إذ رأى الاقتصادي “بيتر شيف” أن الذهب قد يوفّر حمايةً أفضل ضد تراجع العملة.

إصلاحات اليابان للكريبتو تضيف بُعد آخر:

يتزامن ضعف الين مع إعادة اليابان صياغة قواعدها بشأن العملات الرقمية، إذ تعتزم الانتقال من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات المالية والتداول.

ووفقا لـ “XWIN Japan” المساهم في “CryptoQuant”، فإن الإطار المقترح سيصنّف الكريبتو كمنتجات مالية، ويُدخل قواعد أكثر صرامة بشأن الإفصاح والتلاعب بالسوق والتداول بناء على معلومات داخلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرّ المشرّعون كذلك مشروع قانون قد يخفّض معدّل ضريبة الكريبتو في البلاد، وقد يفتح الباب لاحقا أمام صناديق كريبتو فورية متداولة.

ومع ذلك، يظلّ التركيز الأقرب لدى المستثمرين منصبا على خطوة اليابان التالية:

إذا تركت السلطات الين تحت الضغط، يعتقد البعض أن البيتكوين قد تواصل اجتذاب رؤوس الأموال الدفاعية، أما إذا نفّذت تدخّلات، فقد تواجه الأسواق موجة بيع قصيرة الأمد أخرى قبل أن يتّضح الاتجاه.

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