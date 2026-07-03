الأسهم المرمّزة تصبح طوق نجاة للعملات البديلة المتعثّرة

تكتسب الأسهم المرمّزة (tokenized stocks) اهتمام متزايد كأحد المجالات القليلة التي لا تزال تجتذب رؤوس الأموال، إذ رأت شركة الخدمات المالية BIT في تقرير بتاريخ 3 يوليو أن هذا القطاع بات نقطة مضيئة نادرة بينما تستمر سرديات العملات البديلة التقليدية في التراجع.

وبحسب التقرير، يمرّ سوق الكريبتو بتحوّل هيكلي بعد سنوات من الاعتماد على عملات المزاح وعملات التمويل اللامركزي لجذب رؤوس الأموال.

حيث دخل السوق خلال العامين الماضيين أكثر من 111 مليار دولار من فتح أقفال العملات (unlocks)، بمعدّل نحو 700 مليون دولار أسبوعيا، وهو فائض عرض متواصل أرهق مشاركة المستثمرين الأفراد وضغط على الأسعار.

وتفاقم هذا الضغط مع تغيّر طبيعة الموجات الصاعدة؛ إذ استمر الاتجاه الصاعد للعملة الواحدة نحو 61 يوم في المتوسط عام 2024، لينخفض إلى 19 يوم فقط عام 2025.

كما وجّه اللاعبون المؤسسات معظم رؤوس أموالهم (عبر الصناديق المتداولة والاحتياطيات المؤسساتية) نحو أصول مُثبتة مثل البيتكوين، تاركين ذيل السوق الطويل من العملات الرقمية المضاربية دون دعم.

ومنذ إطلاق صناديق للبيتكوين الفورية، حقّقت عملة البيتكوين عائد يقارب 260% لمتوسط صناديق التحوّط في الكريبتو، ما يعني أن كتيب العملات البديلة القديم لم يعد يُنتج النتائج ذاتها.

ويُذكر أن مؤشر موسم العملات البديلة يقف حاليا عند نحو 54 من 100، بعيدا عن مستوى 75 الذي يُعدّ عادة إشارة على موسم بديل حقيقي.

في ظلّ هذا المشهد، بات المحلل المستقل لدى “BIT” يرى أن الأسهم المرمّزة تنشئ منطقة طلب جديدة، مشيرا إلى سولانا بوصفها الشبكة الرائدة في هذا المجال، إذ تستحوذ على 95% من حجم التداول العالمي للأسهم المرمّزة.

ووفقا للتقرير، تُعدّ مشاريع مثل “Jupiter” و”Jito” من المستفيدين المحتملين لتموضعها في أجزاء مختلفة من بنية الأسهم المرمّزة، إلى جانب “Ondo” و”Hyperliquid” و”Backpack” و”Pyth”؛ إذ تجاوزت “Ondo” وحدها مليار دولار في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) خلال أقل من 8 أشهر، بينما باتت منتجات الأسهم الدائمة على “Hyperliquid” تمثّل أكثر من 35% من نشاط التداول على منصتها.

أصول العالم الحقيقي تجذب المزيد من الاستثمارات:

تتسابق منصات الكريبتو على الأسهم المرمّزة؛ إذ أعلنت “كوين بيس” في يونيو إطلاق تداول الاسهم المرمّزة لعملائها خارج الولايات المتحدة بغطاء 1:1 من الأصل الأساسي وحقوق مساهمين كاملة، بما فيها الأرباح الموزّعة، بينما أطلقت بايننس منتج “bStocks” على شبكة “BNB Chain”.

كما تُدرج منصتا “Kraken” و”Bybit” بالفعل عشرات الأسهم المرمّزة (xStocks) للتداول الفوري.

وفي وقت سابق من العام، أعلنت “Jupiter” و”Ondo Finance” خطط لجلب أكثر من 200 سهم وصندوق أمريكي مرمّز إلى سولانا عبر “Ondo Global Markets” — تطورات تدعم رؤية “BIT” بأن الأسهم المرمّزة باتت من القطاعات القليلة التي لا تزال تبني منتجات جديدة وسط ضعف الطلب على معظم سوق العملات البديلة.

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