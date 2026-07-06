بيع 32 بيتكوين من “Strategy” أطاح بسعر البيتكوين: ماذا سيفعل بيع 3588 بيتكوين؟

تصدّرت أكبر شركة حائزة للبيتكوين في العالم عناوين الأخبار اليوم بإجرائها ثاني عملية بيع للبيتكوين خلال أشهر قليلة، تزامنا مع تحوّل مؤشر فني شهير إلى إشارة هبوطية توحي بموجة تراجع جديدة قريبا.

أهمية هذا البيع:

قبل شهر تقريبا، أعلنت “Strategy” عن أول عملية بيع لها منذ أربع سنوات، وكانت صغيرة نسبيا (32 عملة بيتكوين فقط) مقارنة بثروتها التي تتجاوز 840 ألف بيتكوين.

لكن الأسبوع الذي تلا الإعلان رسم صورة واضحة:

تحركات الشركة، بصفتها أكبر حائز مؤسساتي للبيتكوين، قد يؤثر وبقوة على تصوّر السوق للأصل وأدائه.

حيث هوى سعر البيتكوين من 74 ألف دولار وقت الإعلان إلى دون 60 ألف دولار خلال أقل من أسبوع.

صحيح أن عوامل أخرى ساهمت في ذلك، لكن خطوة “Strategy” اعتُبرت على نطاق واسع الأبرز تأثيرا — رغم أنها كانت بيع 32 بيتكوين فقط.

اليوم، كشف الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك “مايكل سايلور” عن عملية توزيع جديدة للبيتكوين، أكبر بكثير هذه المرة؛ إذ باعت “Strategy” من مخزونها ما عدده 3588 بيتكوين بقيمة 216 مليون دولار.

وقالت الشركة إن البيع جاء لتمويل توزيعات أرباح أوراقها المالية الائتمانية الرقمية (Digital Credit)، بما يتماشى مع إعلانها الأسبوع الماضي عن إطار رأس المال الائتماني الرقمي.

كان التأثير فوريا على سعر البيتكوين، التي كانت قد تراجعت بالفعل من 64 إلى 63 ألف دولار، لتهبط دون 61,500 دولار حيث وجدت بعض الدعم.

لكن قد يكون هناك مزيد من الألم القادم.

مؤشر TD Sequential يشير للبيع:

سارع المحلل “علي مارتينيز” إلى الإشارة إلى أن مؤشر “TD Sequential ” المستخدم لتحديد إنهاك السوق في أي اتجاه أصدر إشارة بيع بالتزامن مع إعلان “Strategy”.

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ويرى أن اجتماع هذين العاملين ليس أمرا يريد الثيران رؤيته، إذ يفتح الباب أمام تصحيح أعمق.

وبالنظر إلى تطورات يونيو والانهيار الذي أعقب بيع 32 بيتكوين، يبدو أن لتوقعه ما يبرّره.

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