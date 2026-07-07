بعد بيع 216 مليون دولار… لماذا يرى المحللون أن البيتكوين في وضع أفضل مما يبدو عليه الأمر؟

باعت شركة “Strategy” الأسبوع الماضي 3588 بيتكوين بنحو 216 مليون دولار، ما أدّى لهبوط مؤقت دون 61,500 دولار قبل موجة التعافي السريع.

ورغم أن البيع أثار قلق أولي، يرى “زاك باندل”، رئيس الأبحاث في “Grayscale”، أن هذه الخطوة قد تكون في الواقع إيجابية وتعزّز الثقة في هيكل تمويل الشركة.

حيث قال “باندل” إن هذه الخطوة قد تساعد البيتكوين على تكوين قاع أكثر ثباتا.

فرغم المخاوف التي ظهرت حول نهج تمويل “Strategy”، يبقى مركزها المالي العام قوي؛ إذ تمتلك الشركة نحو 52 مليار دولار من البيتكوين مقابل ديون تبلغ نحو 7 مليار دولار فقط، بينما تظلّ التزامات توزيعات أرباحها السنوية على الأسهم الممتازة دون 2 مليار دولار — ما يمنحها موارد كافية للوفاء بالديون والتوزيعات معا.

لكن بحلول نهاية مايو، تراجع احتياطي الشركة النقدي بالدولار إلى نحو 870 مليون دولار، أي ما يكفي لتغطية توزيعات ستة أشهر فقط، ما أثار تساؤلات حول خطوتها التالية:

فهل ستبيع أسهما بخصم، أم تتخلّى عن جزء من حيازاتها من البيتكوين، أم تضحّي بما قد يؤثر على حملة الأسهم الممتازة؟

تبدّدت هذه المخاوف أواخر يونيو حين أطلقت “Strategy” إطار جديد لإدارة رأس المال، يقضي بإصدار أسهم وبيع البيتكوين كلما دعت الحاجة للحفاظ على احتياطي دولاري كاف لتغطية توزيع الأرباح.

في 6 يوليو، أكّدت الشركة أنها باعت كمية إضافية من البيتكوين الأسبوع السابق، ليبلغ احتياطيها الدولاري نحو 2.55 مليار دولار، أي ما يغطي توزيعات نحو 17 شهر.

وأضاف “باندل” أن تعافي سعر سهم “STRC” يعكس تزايد ثقة المستثمرين في قرارات تمويل الشركة بعد هذه التغييرات.

حالة الخوف تفشل في زعزعة البيتكوين:

وفقا لمنصة “Santiment”، لا تزال معنويات السوق مركّزة بشدة على مخاوف بيع “Strategy”، رغم أن عملة البيتكوين تعافت بالفعل من التراجع الأولي.

ووصفت المنصة ذلك بأنه ارتداد إغاثة غير متوقّع بعد أن دافعت العملة مجددا عن مستوى 60 ألف دولار، عقب أجواء متشائمة بشكل مفرط في نهاية يونيو.

اقرأ أيضا:

التقلبات مستمرة: سعر البيتكوين يرتد بعد بيع شركة “Strategy” وعملة XRP تواصل التراجع

منصة “BitTorrent” تُعلن موعد إطلاق برنامج إعادة شراء وحرق عملة BTT

