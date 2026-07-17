سعر الايثيريوم يختبر مستوى 1900 دولار: ماهي محطته التالية؟

لامس سعر الإيثيريوم قمة لم يرتفع عندها منذ ستة أسابيع حيث وصل لمستوى 1940 دولار مساء يوم آمس الأربعاء، وحافظ على مكاسبه صباح اليوم الخميس فوق 1900 دولار ليتراجع دونها وقت إعداد المقال.

آخبر المحلل “Darkfost” من “CryptoQuant” إن هذا التحرّك مدفوع بتقارير تضخم أمريكية إيجابية، إذ جاءت أرقام CPI وPPI أقل من المتوقع بكثير، ليحقق إثرها الإيثيريوم مكاسب تقارب 10% خلال يومين متتاليين.

وأضاف:

منذ قاع نحو 1500 دولار في يونيو، يبدو أن الإيثيريوم دخل تحوّلا حقيقيًا في الزخم، بأداء تجاوز 25% خلال هذه الفترة.

مراكز البيع القصيرة تشعل الأسعار:

أشار ذات المحلل إلى أن الصعود الأخير لا يعود فقط للبيانات الكلية القوية، بل أيضا لموجة كبيرة من تصفية مراكز البيع (short) التي تراكمت على بينانس.

وكانت من أكبر عمليات عصر المراكز القصيرة التي شهدها الإيثيريوم على المنصة منذ يونيو، إذ تبخّر نحو 30 مليون دولار من صفقات العقود الآجلة خلال ساعة تقريبا، وبلغت أكبر عملية تصفية منفردة خلال 24 ساعة 11.9 مليون دولار على زوج ETH/USDT في بينانس، وفقا لمنصة “Coinglass”.

نشر مؤسس “Alaoui Capital” خريطة حرارية تُظهر أن مستوى 2000 دولار هو ما يريد الإيثيريوم اختباره قبل أي شيء آخر.

فيما قال المحلل “Satoshi Flipper” إن الإيثيريوم اخترق اتجاهه الهابط أمام البيتكوين، وهو ما يُعدّ إيجابيا للعملات البديلة أيضا.

صرح “جون جيلين”، نائب الرئيس السابق في “BlackRock” ومقدّم برنامج “MilkRoad”:

استيقظ الايثيريوم للتو.

مضيفا أن على الثيران مراقبة مستوى 1950 دولار (المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم) ثم 2000 دولار

إذا كُسر هذا المستوى، يدخل مستوى 2200 دولار في الحسبان، وقد ينطلق السباق بعدها.

وختم:

أصبح هذا الصيف مثيرا للاهتمام؛ قد يكون السعر أخيرا يتفاعل مع تحسّن الأساسيات في الإيثيريوم كشبكة وكأصل.

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