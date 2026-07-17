شركة "إنفيديا" تستحوذ على حصة بـ 196 مليون دولار في "Revolut"

ذكرت “Tech Funding News” اليوم الجمعة أن “NVentures”، الذراع الاستثمارية لشركة “إنفيديا”، استحوذت على 141,834 سهم في “Revolut”، استنادا إلى بيان تأكيد مُقدَّم لسجل الشركات البريطاني (UK Companies House).

وبناء على سعر السهم في جولة التمويل المُعلَنة، تُقدَر قيمة هذه الحصة بنحو 196 مليون دولار، رغم أن لا “إنفيديا” ولا “Revolut” كشفتا رسميا عن حجم الاستثمار.

ووفقا لتقرير سابق لبلومبرغ في يونيو، كانت “Revolut” تدرس عملية بيع أسهم ثانوية قد ترفع تقييمها إلى 115 مليار دولار، ارتفاعا من تقييم 75 مليار دولار حصلت عليه في نوفمبر 2025 بدعم من “Coatue” و”Greenoaks” و”Dragoneer” و”Fidelity” و”NVentures” وغيرها من كبار المستثمرين.

ومن شأن هذه الصفقة المقترحة تمكين المساهمين والموظفين الحاليين من بيع أسهمهم بدل جمع رأس مال جديد.

ويأتي هذا التوقيت عقب محطات تنظيمية بارزة، من بينها حصول “Revolut” على ترخيص مصرفي بريطاني كامل، وطلب جار للحصول على ميثاق مصرفي أمريكي، وكلاهما قد يدعم توسّعها في خدمات الإقراض والخدمات المصرفية.

كما حصلت الشركة هذا الأسبوع على موافقة مبدئية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) على ترخيص مزوّد خدمات أصول افتراضية (VASP)، ما يوسّع بصمتها التنظيمية في الشرق الأوسط في ظل استمرار نموّ أعمالها في مجال العملات الرقمية.

وتتيح هذه الموافقة، التي لا تزال تتطلّب تصريح نهائي، لـ “Revolut” تقديم خدمات وساطة واستثمار وتداول منظّمة للعملات المشفّرة في الإمارات عبر تطبيقها للأفراد.

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