شركة Strategy تبيع أسهم بـ 263.5 مليون دولار وتُبقي مخزونها من البيتكوين دون تغيير

باعت شركة “Strategy” الأسبوع الماضي نحو 263.5 مليون دولار من أسهم MSTR (2,732,318 سهم) بين 13 و19 يوليو، دون شراء أو بيع أي بيتكوين خلال هذه الفترة، وذلك وفقا لإقرار رسمي لهيئة الأوراق المالية الأمريكية.

رفعت العائدات احتياطي الشركة الدولاري بمقدار 225 مليون دولار ليبلغ 3.225 مليار دولار حتى 19 يوليو، ولم تُجرِ الشركة أي عملية إعادة شراء لأسهمها خلال الفترة نفسها.

بقيت حيازة “Strategy” من البيتكوين ثابتة عند 843,775 بيتكوين (نحو 54.7 مليار دولار)، بمتوسط شراء 75,476 دولار للعملة وتكلفة إجمالية 63.7 مليار دولار، ما يعني خسائر على الورق تبلغ نحو 9 مليار دولار عند الأسعار الحالية — وتبقى حيازتها معادلة لنحو 4% من سقف عرض البيتكوين البالغ 21 مليون بيتكوين.

نشر “سايلور” الأحد مخطط آخر لتتبّع مشتريات البيتكوين بعنوان:

ما التالي؟

وهي منشورات اعتاد أن تسبق إعلانات شراء، لكن استراتيجية الشركة تباينت مؤخرا لصالح بناء الاحتياطي الدولاري مع بعض عمليات البيع.

وأكّد الرئيس التنفيذي “فونغ لي” في مقابلة تلفزيونية أن الشركة ستظلّ مشترية طويلة الأجل للبيتكوين رغم المبيعات الأخيرة، ولن تبدأ بالقلق حيال مخاطر ديونها إلا إذا هبط سعر البيتكوين إلى نحو 8-10 آلاف دولار، مؤكدا شعور الشركة بأمان كبير حيال ميزانيتها العمومية حاليا.

في منشور منفصل السبت، نشر “سايلور” مقال من 110 نقاط بعنوان:

110 سبب يجعل مقترح BIP 110 فكرة سيئة

في أكثر حججه تفصيلا ضد المقترح الذي يسعى لتقييد البيانات العشوائية على البيتكوين، قبيل نافذة التصويت الإلزامية لـ BIP-110 التي تفتح أوائل أغسطس، مع دعم عدد من المُعدِّنين لا يتجاوز حاليا 0.86%.

من جهته، وصف محللو “JPMorgan” تعزيز احتياطي “Strategy” النقدية وتحسّن الطلب المؤسسي على عقود بيتكوين الآجلة بأنها إشارات مشجّعة لآفاق بيتكوين، رغم تذبذب تدفقات صناديق البيتكوين الفورية.

كما رأى محللو “CryptoQuant” أن استراتيجية إدارة رأس المال الجديدة تعالج مخاوف السيولة عبر إعادة بناء الاحتياطي النقدي وتوقّف مشتريات البيتكوين مؤقتا، لكنهم أشاروا إلى أن الشركة لا تزال بحاجة لإطار منهجي لتوقيت مشترياتها وخطة منضبطة لبيع البيتكوين خلال السوق الصاعدة المقبلة.

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