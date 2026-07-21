سوق الكريبتو يضيف 70 مليار دولار في يوم واحد والبيتكوين تسجّل أعلى مستوى شهري

استعادت عملة البيتكوين عافيتها بسرعة بعد هبوطها دون 64,000 دولار صباح يوم الإثنين، لترتفع بعدها بأكثر من 2000 دولار وتصعد إلى قمة شهرية جديدة فوق 66,000 دولار.

امتدّ الزخم إلى سوق العملات البديلة الذي تلوّنت باللون الأخضر؛ حيث اقتربت عملة الإيثيريوم من مستوى 1950 دولار، وعملة XRP تختبر مقاومة 1.13 دولار، فيما خطفت عملة كاردانو الأضواء من العملات الرقمية الكبرى.

سعر البيتكوين عند ذروة شهرية:

بدأ الأسبوع الماضي على وقع مألوف، إذ تفاعلت عملة البيتكوين مع التوترات في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع لتتراجع من أكثر من 64,000 دولار إلى ما دون 62,000 دولار.

غير أن المشترين استعادوا زمام المبادرة عقب صدور بيانات التضخم (CPI) الإيجابية لشهر يونيو، دافعين العملة إلى 65,500 دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، قبل أن يتوقف الصعود عند تلك العتبة وينزل سعر البيتكوين إلى 62,500 دولار بحلول يوم الجمعة.

ومع ذلك، عاد المضاربون على الصعود بإصرار أكبر، وأطلقوا موجة تعاف سريعة قبيل عطلة الأسبوع وخلالها رُفع سعر العملة مجددا إلى 64,000 دولار.

حاولت العملة اختراق مستوى 65,000 دولار يوم الأحد لكنها ارتدّت وهبطت من جديد صباح الإثنين، إلا أن التراجع هذه المرة كان أقل حدّة، إذ سرعان ما ارتدّت من قاع يومي عند 63,750 دولار.

وتخطّت عملة البيتكوين حاجز 65,500 دولار في وقت سابق من اليوم، قبل أن تدفعها موجة صعود إضافية إلى أعلى سعر لها منذ 17 يونيو عند 66,300 دولار.

ولا تزال عملة البيتكوين متماسكة فوق 66,000 دولار حتى وقت إعداد هذا المقال، لترتفع قيمتها السوقية إلى 1.330 تريليون دولار وفق بيانات CoinGecko، مع صعود هيمنتها على سوق الكريبتو ككل إلى 57.2%.

العملات الرقمية البديلة تتأثر إيجابيا مع حركة البيتكوين:

كما أسلفنا، يسيطر اللون الأخضر على غالبية الرسوم البيانية للعملات الرقمية البديلة.

حيث أن الايثيريوم تحدّى مستوى 1950 دولار تمهيدا لاندفاعٍ محتمل نحو 2000 دولار، بينما اقتربت عملة بينانس (BNB) من 580 دولار، وارتفع كلٌّ من XRP وHYPE بنحو 4% خلال اليوم.

وسجّلت كل من عملة DOGE وZEC وXLM مكاسب مماثلة، في حين انفجرت عملة كاردانو بأكثر من 8% لتتداول عند قمة بلغت 0.175 دولار.

وظهرت زياداتٌ يومية قوية أيضا على BCH وUNI وAAVE وDOT وWLD، فيما تصدّرت ONDO المشهد بقفزة تجاوزت 14% دفعتها للاقتراب من 0.40 دولار.

بشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفّرة مجتمعة بنحو 70 مليار دولار في يوم واحد، لتبلغ 2.320 تريليون دولار للمرة الأولى منذ شهر.

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