أربع إعلانات مهمة من بينانس تخص عملة ترون وZcash وعدد من العملات الرقمية البديلة

كشفت منصة بينانس، عن أربعة تحديثات مهمة تشمل أعمال صيانة للشبكة، ودعم ترقيات جديدة، إلى جانب إزالة عدد من أزواج التداول الفوري والهامشي خلال الأيام المقبلة.

صيانة لمحفظة شبكة ترون:

أعلنت بينانس أنها ستجري صيانة لمحفظة شبكة ترون (Tron) يوم غد 23 يوليو، ما سيستلزم إيقاف عمليات إيداع وسحب عملة TRX بشكل مؤقت.

وأوضحت المنصة أن أعمال الصيانة ستستغرق نحو ساعة واحدة فقط، على أن تُستأنف جميع الخدمات بشكل طبيعي فور الانتهاء منها، فيما لن تتأثر عمليات تداول العملة على المنصة.

دعم ترقية Zcash:

كما أكدت بينانس دعمها للترقية المرتقبة لشبكة Zcash (الهارد فورك)، الأمر الذي يتطلب أيضا تعليق عمليات إيداع وسحب عملة ZEC بشكل مؤقت.

ومن المقرر تنفيذ الترقية عند الكتلة رقم 3,428,143، وذلك في 28 يوليو 2026 حوالي الساعة 13:00 بالتوقيت العالمي (UTC).

وأكدت بينانس أنها ستتولى جميع الجوانب التقنية المتعلقة بالترقية نيابة عن المستخدمين، بينما ستظل عمليات التداول متاحة دون أي انقطاع.

وتُعد هذه الإجراءات روتينية، إذ سبق للمنصة أن علّقت مؤقتا خدمات الإيداع والسحب على شبكات عدة، من بينها البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وكاردانو (ADA)، بهدف تنفيذ أعمال صيانة أو دعم ترقيات الشبكات، دون تسجيل أي مشكلات تُذكر.

إزالة عدد من أزواج التداول الفوري:

وفي تحديث منفصل، أعلنت بينانس أنها ستزيل مجموعة من أزواج التداول الفوري اعتبارا من 24 يوليو، في إطار مراجعتها الدورية للأصول المدرجة لضمان استيفائها معايير الجودة والسيولة والنشاط التطويري واستقرار الشبكات.

وتشمل أزواج التداول التي سيتم حذفها:

ACX/USDC

ALGO/BTC

CVC/USDC

LPT/USDC

ONG/BTC

RVN/USDC

XRP/BNB

وأوضحت المنصة أن إزالة هذه الأزواج لا تعني حذف العملات نفسها من المنصة، وإنما إيقاف التداول على هذه الأزواج المحددة فقط.

تعديلات على التداول بالهامش:

كما ستزيل منصة بينانس عدد من أزواج التداول ضمن خدمات التداول بالهامش (Margin) في 24 يوليو.

وسيتم حذف أزواج الهامش المتقاطع (Cross Margin) التالية:

CYBER/USDC

DOLO/USDC

PIXEL/USDC

STEEM/USDC

فيما ستتم إزالة أزواج الهامش المعزول (Isolated Margin) التالية:

DOLO/USDC

PIXEL/USDC

STEEM/USDC

هل تأثرت أسعار العملات المعنية بالتحديثات؟

حتى الآن، لم تُحدث هذه الإعلانات تأثير ملحوظ على أسعار العملات المعنية، وهو أمر معتاد عندما يتعلق القرار بإزالة أزواج تداول فقط أو بإجراء أعمال صيانة للشبكات.

في المقابل، تختلف الصورة عندما تقرر بينانس إلغاء إدراج عملة رقمية بالكامل، إذ غالبا ما تتعرض العملات المعنية لضغوط بيع حادة.

شهد الشهر الماضي هبوط مزدوج الرقم في أسعار كل من Alchemix (ALCX) وArdor (ARDR) وNFPrompt (NFP) وMarlin (POND) عقب إعلان المنصة شطبها بالكامل، كما حدث أمر مشابه مطلع يونيو مع Contentos (COS) وDar Open Network (D) وHighstreet (HIGH)وMOBOX (MBOX).

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