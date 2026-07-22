بينانس تسجل أكبر عملية سحب للبيتكوين منذ خمسة أشهر وسط عودة قوية للطلب: التفاصيل

سجلت منصة بينانس، أكبر موجة سحب لعملة البيتكوين (BTC) منذ خمسة أشهر، في إشارة إلى تنامي الطلب على العملة رغم تباطؤ وتيرة صعودها الأخير.

وفقا لبيانات منصة “CryptoQuant”، تم سحب 9030 بيتكوين من بينانس خلال يوم واحد، بقيمة تُقدر بنحو 589 مليون دولار، وهو أكبر تدفق خارج المنصة منذ 6 فبراير، عندما غادر 8744 بيتكوين المنصة في يوم واحد.

ويُنظر عادة إلى عمليات السحب الكبيرة من منصات التداول على أنها مؤشر إيجابي، إذ تعكس نقل المستثمرين لعملاتهم إلى محافظ خاصة بغرض الاحتفاظ بها على المدى الطويل، بدلا من إبقائها على المنصات استعدادا للبيع.

كما يؤدي انخفاض كمية البيتكوين المتاحة داخل منصات التداول إلى تقليص العرض القابل للبيع، وهو ما قد يدعم استمرار الزخم الصعودي إذا استمر الطلب في الارتفاع.

ورغم أن هذه التحركات لا تضمن ارتفاع فوري في السعر، فإنها تعكس زيادة ثقة المستثمرين، وتشير إلى إمكانية مواصلة البيتكوين مكاسبها وربما استعادة مستوى 70,000 دولار في حال استمرار هذا الاتجاه.

اقرأ أيضا:

أربع إعلانات مهمة من بينانس تخص عملة ترون وZcash وعدد من العملات الرقمية البديلة

مساهمو شركة “Satsuma” يوافقون على تصفية احتياطي البيتكوين وإلغاء إدراج الشركة من بورصة لندن

