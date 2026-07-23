سعر البيتكوين يستقر دون 66 ألف دولار وعملة WLFI تتصدر العملات الرقمية البديلة

استقر سعر البيتكوين (BTC) دون مستوى 66,000 دولار بعد أن فقد زخمه الصعودي خلال الساعات الماضية، عقب تسجيله أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 67,000 دولار.

وكانت العملة قد تلقت دعم قوي الأسبوع الماضي عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، ما دفع سعر العملة إلى 65,600 دولار، قبل أن تتراجع إلى 62,500 دولار يوم الجمعة.

إلا أن المشترين تمكنوا من استعادة السيطرة، ليرتفع سعر العملة مجددا إلى 64,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع، واصلت عملة البيتكوين صعودها حتى لامست 67,000 دولار يوم الثلاثاء، لكنها فشلت في اختراق هذا المستوى، لتتراجع لاحقا إلى 65,300 دولار قبل أن تجد دعم وتستقر بالقرب من 66,000 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا أقل من 1.32 تريليون دولار، فيما تراجعت هيمنتها على سوق العملات الرقمية إلى 56.5%.

وعلى صعيد العملات البديلة، شهدت معظم العملات الكبرى تداولات عرضية خلال 24 ساعة الماضية، بينما خطفت WLFI الأنظار بعدما قفزت بنسبة مزدوجة، لتتصدر قائمة العملات الرقمية الرابحة في السوق خلال الفترة نفسها.

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