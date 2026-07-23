منصة BitMEX تعلن إيقاف عملياتها نهائيا وتعلن موعد النهاية

أعلنت منصة “BitMEX”، إحدى أقدم منصات تداول المشتقات الرقمية، عن قرارها إغلاق المنصة بشكل نهائي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 23 سبتمبر 2026 عند الساعة 04:00 صباحا بالتوقيت العالمي (UTC)، وذلك عقب مراجعة استراتيجية لأعمال الشركة وظروف قطاع العملات الرقمية.

وأوضحت الشركة، المملوكة لـ “HDR Global Trading Limited”، أنها أوقفت بالفعل تسجيل الحسابات الجديدة، فيما ستواصل المنصة العمل بشكل طبيعي حتى موعد الإغلاق، مع فرض قيود تدريجية على فتح مراكز تداول جديدة ابتداء من 26 أغسطس، بحيث سيتمكن المستخدمون من تقليص مراكزهم فقط دون فتح صفقات إضافية.

كما حثّت “BitMEX” جميع المستخدمين على إغلاق مراكزهم المفتوحة وسحب عملاتهم قبل موعد الإغلاق، مؤكدة أنها ستقوم بإغلاق أي مراكز متبقية إجباريا عند انتهاء المهلة لضمان إنهاء العمليات بشكل منظم.

وأشارت الشركة إلى أن المستخدمين سيتمكنون بعد الإغلاق من تسجيل الدخول إلى حساباتهم للاطلاع على أرصدتهم وسجل المعاملات وسحب أموالهم، إلا أن الحسابات التي تحتفظ بأصول بعد الموعد المحدد ستخضع لرسوم حفظ شهرية لا تقل عن 50 دولار أو 1% سنويا من الرصيد المتبقي.

وأكدت “BitMEX” أنها ستطبق إجراءات أمنية إضافية على عمليات السحب خلال فترة الإغلاق، محذرة المستخدمين من محاولات التصيد الاحتيالي التي قد تستغل الإعلان، ومشددة على أن جميع أصول العملاء مدعومة بالكامل وفقا لبيانات إثبات الاحتياطي والالتزامات (Proof of Reserves and Liabilities).

تأسست “BitMEX” عام 2014، وتُعد من أبرز المنصات التي ساهمت في تطوير سوق مشتقات العملات الرقمية، إذ كانت أول من قدم عقود المقايضات الدائمة (Perpetual Swaps) برافعة مالية تصل إلى 100 ضعف، وهو المنتج الذي أصبح لاحقا معيار رئيسي في معظم منصات تداول المشتقات الرقمية.

ويمثل إغلاق “BitMEX” نهاية فصل مهم في تاريخ صناعة العملات الرقمية، بعد أكثر من 11 عام من النشاط، في خطوة تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع منصات التداول العالمي.

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