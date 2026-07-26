بينانس تعلن تحديث جديد لحاملي XRP وRLUSD مع عوائد سنوية تتجاوز 22%: التفاصيل

أعلنت منصة بينانس عن تحديث جديد يخص مستخدمي عملة RLUSD، العملة المستقرة التابعة لشركة الريبل، وذلك عبر توسيع مزايا برنامج بينانس الربحي (Binance Earn) وخدمات التداول بالهامش، مع توفير عوائد سنوية متغيرة تصل إلى 22.25%.

ووفقا للمنصة، يمكن للمستخدمين الذين يحتفظون بعملة RLUSD أو يتداولونها الاستفادة من مكافآت أسبوعية بعملة XRP، إلى جانب إمكانية المشاركة في برامج الربح Earn والتداول بالهامش.

استمرار توسع دعم RLUSD:

كانت بينانس قد أدرجت عملة RLUSD في مطلع العام، مع إطلاق عرض ترويجي أتاح التداول دون رسوم لفترة محدودة على عدد من الأزواج، من بينها أزواج مرتبطة بعملة XRP.

في وقت لاحق، توسع دعم العملة ليشمل دعم شبكة الريبل (XRP Ledger) بعد أن كانت متاحة في البداية على شبكة الايثيريوم فقط، قبل أن تضيفها المنصة أيضًا إلى برنامج بينانس الربحي Binance Earn.

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للعلم أطلقت الريبل عملة RLUSD في أواخر عام 2024، ونجحت منذ ذلك الحين في توسيع حضورها داخل سوق العملات المستقرة، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.6 مليار دولار، ما يجعلها تاسع أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية.

كما انضمت RLUSD خلال العام الجاري إلى مبادرة ماستركارد الخاصة بالعملات المستقرة، إلى جانب عملات بارزة مثل USDC وPYUSD وUSDP وSoFiUSD.

وفي أحدث خطواتها، أطلقت الريبل منصة “Ripple Mint”، التي تهدف إلى تسهيل عمليات إصدار واسترداد وإدارة عملة RLUSD، مع التركيز على تلبية احتياجات المؤسسات المالية وتعزيز استخدامها على نطاق أوسع.

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