مشروع قانون “CLARITY” يواجه عطلة نهاية أسبوع حاسمة مع تراجع فرص إقراره

لا يزال مشروع قانون “CLARITY Act”، الذي يُعد أحد أبرز مشاريع تنظيم سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، يواجه حالة من عدم اليقين مع استمرار المفاوضات داخل واشنطن، وسط خلافات سياسية ومقترحات جديدة تتعلق بالمعايير الأخلاقية والتي قد تعرقل إقراره خلال العام الجاري.

وبحسب التوقعات، تراجعت احتمالات تحول المشروع إلى قانون هذا العام إلى ما بين 31% و35%، بعدما كانت قد تجاوزت 70% في وقت سابق من العام.

وتحدثت “إليانور تيريت” الصحفية المتخصصة في شؤون العملات الرقمية عن أن عطلة نهاية الأسبوع الحالية ستكون حاسمة بالنسبة لمؤيدي المشروع، في ظل انتظار رد البيت الأبيض على مقترح مضاد يتعلق بصلاحيات المدعين العامين على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويتمحور الخلاف حول واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في المشروع، وهي ما إذا كان ينبغي للمدعين العامين في الولايات المتحدة الاحتفاظ بسلطات إنفاذ بعض القواعد الأخلاقية المتعلقة بالمسؤولين الفيدراليين.

وتتواصل المفاوضات بين السيناتور الجمهوري “توم تيليس” والديمقراطي “روبن غالييغو”، اللذين يطالبان بإدراج حزمة أخلاقية أكثر صرامة من المقترح الذي قدمه البيت الأبيض بالتعاون مع اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في نهاية يوليو.

ووفقا لمصادر مطلعة نقلت عنها “تيريت”، لم يحظَ العرض الأولي بقبول “تيليس” أو “غالييغو” وعدد من أعضاء الحزب الديمقراطي.

ويقترح المفاوضون منح المدعين العامين في الولايات صلاحية مقاضاة وزارة العدل الأمريكية إذا امتنعت عن تطبيق القوانين الأخلاقية بحق المسؤولين الفيدراليين.

كما تثار مخاوف بشأن المقترح الحالي للبيت الأبيض، إذ تنتهي صلاحية الأحكام الأخلاقية الواردة فيه في يناير 2029، دون وجود تصور واضح لما سيحدث بعد ذلك.

ومع اقتراب دخول مجلس الشيوخ الأمريكي في عطلته التشريعية لشهر أغسطس الأسبوع المقبل، يرى مراقبون أن أمام المشروع فرصة محدودة جدا لإحراز تقدم هذا العام.

وفي حال فشل المشرعون في تمريره قبل بدء العطلة، فقد تتراجع فرص إقراره بشكل أكبر، خاصة مع تحول الاهتمام تدريجيا إلى الانتخابات النصفية الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يواصل عدد من أبرز الشخصيات في قطاع العملات الرقمية دعم المشروع، ومن بينهم “مايكل سايلور”، رئيس مجلس إدارة شركة “Strategy”، أكبر شركة مدرجة تمتلك البيتكوين.

وأكد “سايلور” أن البيتكوين سيواصل نجاحه سواء أُقر مشروع القانون أم لا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إطار تنظيمي واضح للأصول الرقمية، معتبرا أن الوضوح التشريعي أصبح ضرورة لدعم نمو القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.

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