الذكاء الاصطناعي ونسخ التداول والبوتات: ثلاث مزايا تجعل BingX مختلفة عن باقي المنصات

لم يعد التداول في سوق العملات الرقمية يعتمد فقط على الخبرة أو متابعة الرسوم البيانية لساعات طويلة.

مع التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات التداول الآلي، أصبح بإمكان المتداولين اتخاذ قرارات أفضل وإدارة صفقاتهم بكفاءة أعلى، حتى لو كانوا في بداية رحلتهم.

تعد منصة “BingX” من أبرز المنصات التي تبنت هذا التوجه، حيث توفر مجموعة من الأدوات الذكية التي تساعد المستخدمين على تحليل السوق، إدارة المخاطر، والاستفادة من خبرات المتداولين المحترفين

مساعد الذكاء الاصطناعي AI Bingo

أطلقت BingX مساعدها الذكي AI Bingo، والذي يعمل كمساعد تداول يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدم في فهم السوق بشكل أسرع.

يمكن للمستخدم الاستفادة منه في:

تحليل الصفقات المفتوحة وتقييم مستوى المخاطر.

تلخيص أهم الأخبار والتطورات المؤثرة على البيتكوين والعملات الرقمية.

مراجعة أداء التداول وتقديم ملاحظات تساعد على تحسين الاستراتيجية.

الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالأسواق مباشرة من داخل التطبيق.

بدلا من البحث بين عشرات المواقع، يستطيع المتداول الحصول على ملخصات وتحليلات سريعة داخل المنصة نفسها.

نسخ تداول المحترفين (Copy Trading)

إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية أو الوقت لمتابعة الأسواق بشكل مستمر، توفر BingX خدمة Copy Trading التي تتيح لك نسخ صفقات متداولين محترفين بشكل تلقائي.

وتتميز هذه الخدمة بـ:

اختيار المتداول المناسب بناء على أدائه وإحصاءاته.

تنفيذ الصفقات تلقائيا في حسابك.

إمكانية التوقف أو تغيير المتداول في أي وقت.

مناسبة للمبتدئين والراغبين في التعلم من المتداولين ذوي الخبرة.

وتعتبر هذه الميزة من أكثر الخدمات استخداماً على المنصة، حيث يستفيد منها ملايين المستخدمين حول العالم.

بوتات التداول الآلي

توفر BingX أيضا مجموعة من روبوتات التداول (Trading Bots) التي تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات بصورة آلية دون الحاجة لمراقبة السوق طوال الوقت.

ومن أشهرها:

Futures Grid للاستفادة من حركة الأسعار داخل نطاق معين.

للاستفادة من حركة الأسعار داخل نطاق معين. Futures Martingale لإدارة مراكز التداول وفق استراتيجية متوسط التكلفة

كما يمكن إنشاء البوت بسهولة مع تخصيص إعداداته بما يتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك.

تساعد هذه الأدوات على تنفيذ الاستراتيجية بدقة وتقليل التأثير العاطفي أثناء التداول.

منصة BingX تجمع كل هذه الأدوات في مكان واحد:

إلى جانب هذه المزايا، تقدم منصة BingX مجموعة واسعة من الخدمات مثل:

التداول الفوري (Spot).

تداول العقود الدائمة (Perpetual Futures).

التحويل الفوري بين الأصول (Convert).

التداول المسبق للإدراج (Pre-Market).

التداول على السلسلة (ChainSpot).

كل ذلك من خلال واجهة استخدام بسيطة تناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

خلاصة القول:

أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي والتداول الآلي جزء أساسي من تجربة التداول الحديثة، وتوفر BingX للمستخدمين منظومة متكاملة تجمع بين التحليل الذكي، نسخ التداول، وروبوتات التداول الآلية داخل تطبيق واحد.

ورغم أن هذه الأدوات تساعد في تحسين تجربة التداول، إلا أنها لا تلغي أهمية إدارة المخاطر ووضع استراتيجية استثمار مناسبة، فسوق العملات الرقمية تبقى عرضة للتقلبات.

ابدأ رحلتك مع BingX

إذا كنت ترغب في إنشاء حساب على منصة BingX والاستفادة من جميع المزايا، يمكنك التسجيل عبر الرابط التالي:

رابط التسجيل في منصة BingX

ولأي استفسار أو مساعدة في التسجيل أو تفعيل بعض المزايا الخاصة، يمكنك التواصل عبر مستخدم التيليغرام:

@arabbtcK