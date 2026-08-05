رغم انهيارها إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات: محللون يتوقعون انتعاشة قوية لعملة “Dogecoin”

شهدت العملة الرقمية Dogecoin (DOGE)، أكبر عملة ميم في سوق العملات الرقمية، تراجع حاد خلال الأسابيع الماضية، لتسجل أدنى مستوياتها منذ خريف عام 2023، في وقت تواصل فيه أداءها الضعيف مقارنة بعملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.

ورغم هذا الانخفاض، يرى عدد من المحللين أن العملة قد تكون على أعتاب انعكاس صعودي قوي، مستندين إلى مؤشرات فنية وسلسلة بيانات على الشبكة تشير إلى تزايد احتمالات التعافي.

مؤشر RSI يسجل أدنى مستويات التشبع البيعي

حتى لحظة إعداد هذه المقالة، يتم تداول عملة (DOGE) دون مستوى 0.07 دولار، مع قيمة سوقية تقارب 10.8 مليار دولار، ما يجعلها عاشر أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

أشار المحلل المعروف “Ash Crypto” إلى أن العملة هبطت مؤخرا إلى نحو 0.067 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، كما أصبحت تتداول بنسبة 90% دون أعلى مستوى تاريخي سجلته.

وأوضح ذات المحلل أن مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الزمني الشهري وصل إلى أكثر مناطق التشبع البيعي منذ قاع السوق في عام 2022، وهو ما يعتبره العديد من المتداولين إشارة إيجابية، إذ يعكس تراجع قوة البائعين واحتمال اقتراب نهاية موجة الهبوط.

وفي السياق ذاته، يرى المحلل “MikybullCrypto” أن العملة تقف حاليا عند منطقة دعم قوية على المدى الطويل، متوقعا أن تشهد انعكاس صعودي قد يدفعها نحو تسجيل قمم تاريخية جديدة خلال الدورة الصاعدة المقبلة، بل ورجح إمكانية وصولها إلى 1 دولار.

ارتفاع نشاط الشبكة يدعم السيناريو الإيجابي

من جانبه، كشف المحلل “علي مارتينيز” عن ارتفاع عدد العناوين النشطة أسبوعيا على شبكة Dogecoin بنسبة 16%، إذ ارتفع العدد من نحو 38 ألف عنوان في نهاية يوليو إلى ما يقارب 44 ألف عنوان حاليا.

ويُنظر إلى هذا الارتفاع في النشاط على الشبكة على أنه مؤشر إيجابي، لأنه يعكس عودة المستخدمين إلى استخدام الشبكة وزيادة التفاعل معها، وهو ما قد يساهم في دعم الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “مارتينيز” أن مؤشر “TD Sequential” أصدر إشارات شراء متزامنة على الأطر الزمنية الشهري والأسبوعي واليومي وإطار الثلاثة أيام، واصفا هذه الحالة بأنها نادرة تاريخيا، وغالبا ما تسبق تحركات سعرية قوية نحو الأعلى.

ورغم استمرار الضغوط البيعية التي تعرضت لها عملة “Dogecoin” خلال الأشهر الأخيرة، فإن تزامن وصول المؤشرات الفنية إلى مناطق التشبع البيعي مع ارتفاع النشاط على الشبكة يمنح المستثمرين أسبابا تدعو إلى التفاؤل.

ومع ذلك، تبقى تحركات العملة مرتبطة أيضا بأداء سوق العملات الرقمية بشكل عام، وخاصة اتجاه بيتكوين، الذي لا يزال المحرك الرئيسي لمعنويات المستثمرين في السوق.

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