هل انتهى هبوط سعر البيتكوين؟

بعد أشهر من الضغط والهبوط، بدأ شيء ما يتغير في سوق البيتكوين.

ففي الوقت الذي لا يزال فيه كثير من المستثمرين يبحثون عن القاع، خرج بعض المحللين البارزين بتوقعات متقاربة بشكل لافت حيث يرون أن البيتكوين ربما أنهى مرحلة التصحيح، وأن الطريق قد يكون مفتوح أمام موجة صعود جديدة.

لكن هنا تكمن المفارقة:

كلما أصبح الجميع أكثر اقتناعا بأن القاع قد وصل، يصبح الحذر مهم أكثر.

ثلاث إشارات وتوقع واحد:

يأتي التفاؤل من عدة اتجاهات.

يرى المحلل “علي مارتينيز” أن مجموعة من المؤشرات الفنية وبيانات الشبكة بدأت ترسم صورة إيجابية٫فمع تراجع ضغوط البيع واستمرار التراكم من جانب المستثمرين على المدى الطويل، يبدو أن البيتكوين نجحت في بناء قاعدة سعرية قد تمهد لتحرك أقوى.

والأهم بالنسبة له هو مؤشر “TD Sequential”، الذي أظهر في يوليو إشارة شراء على الرسم البياني الشهري للبيتكوين.

اللافت أن إشارة مماثلة ظهرت عند قاع السوق في 2022 قبل بداية مرحلة صعود قوية.

أما “مايكل فان دي بوب” فينظر إلى الصورة من زاوية مختلفة.

ويرى أن هبوط البيتكوين بنحو مستوى 60 ألف دولار لا يشبه بالضرورة بداية سوق هابطة جديدة، بل قد يكون مجرد تصحيح قاس داخل دورة صاعدة.

فالتراجعات الحادة قادرة على تنظيف السوق من المراكز ذات الرافعة المالية والمضاربين قصيري الأجل، قبل أن يعود المشترون تدريجيا إلى السوق.

بدوره، يرى “Merlijn The Trader” أن البيتكوين أكملت نموذجا فني يعرف بـالانهيار ثم الاستعادة (Breakdown & Reclaim)، وهو نموذج يظهر غالبا عندما تنتهي مرحلة التصحيح ويبدأ السعر في استعادة زخمه.

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هل يمكن الوثوق بهذا التفاؤل؟

هنا تصبح وضعية البيتكوين أكثر تعقيدا.

فالتاريخ لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتوقعات السوق خلال السنوات الماضية.

حيث أثبتت عملة البيتكوين مرارا أنها قادرة على التحرك في الاتجاه المعاكس تماما لما تتوقعه الأغلبية.

فقد بدأت بعض أقوى موجاتها الصاعدة بعد أحداث بدت في وقتها كارثية، مثل انهيار الأسواق خلال جائحة كورونا، ثم أزمة FTX في نهاية 2022.

وفي الاتجاه المقابل، جاءت بعض أعنف التصحيحات عندما أصبح التفاؤل مفرط وسيطر الجشع على السوق، كما حدث في انهيار أكتوبر 2025، والذي تبعه هبوط تجاوز 55%.

بعبارة أخرى، السوق لا يكافئ الرهان.

وبطبيعة الحال لا يعني ذلك أن توقعات المحللين الثلاثة خاطئة.

على العكس، تراجع ضغوط البيع، وعودة التراكم، وتحسن المؤشرات الفنية كلها عوامل تستحق المتابعة.

كما أن قدرة البيتكوين على استعادة مستويات مهمة بعد هبوط السعر نحو 60 ألف دولار ستكون إشارة مهمة على قوة المشترين.

لكن الفرق كبير بين القول إن احتمالات الصعود تتحسن والقول إن السوق الهابطة انتهت رسميا.

حتى الآن، لا توجد إشارة واحدة قادرة على حسم هذا الجدل.

وعليه إذا تمكنت البيتكوين من مواصلة استعادة مستويات المقاومة وتحويلها إلى مناطق دعم، فقد يحصل السيناريو الذي يتوقعه المحللون الثلاثة:

نهاية التصحيح وبداية موجة صعود جديدة.

أما إذا فشل السعر في الحفاظ على مكاسبه وعادت ضغوط البيع، فقد يتضح أن ما حدث لم يكن قاع نهائي، وإنما مجرد محطة مؤقتة داخل تصحيح أكبر.

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