شركة “H100 Group” تضاعف حيازتها من البيتكوين بصفقة قياسية بقيمة 154 مليون دولار

واصلت شركة “H100 Group” استراتيجيتها القائمة على الاحتفاظ بالبيتكوين، حيث أضافت مؤخرا 2455.37 بيتكوين إلى خزائنها في أكبر عملية شراء للعملة الرقمية بتاريخ الشركة.

وجاءت عملية الاستحواذ على شركة NSD AS، لترفع إجمالي حيازة “H100 Group” إلى 3506.4 بيتكوين، بقيمة تقترب حاليا من 230 مليون دولار.

وبذلك، تكون الشركة قد اقتربت من مضاعفة حيازتها ثلاث مرات، لتصبح واحدة من أكبر الشركات الأوروبية المدرجة التي تتبنى استراتيجية خزينة تعتمد على البيتكوين.

ورغم ضخامة الصفقة، فإن متوسط سعر شراء “H100 Group” يبلغ نحو 78,400 دولار للبيتكوين، ما يعني أن استثمارها لا يزال يسجل خسارة غير محققة عند مستويات الأسعار الحالية.

وأوضحت الشركة أن الصفقة تمت بالكامل باستخدام البيتكوين، مع إصدار أسهم جديدة، وبقيمة تعادل نحو “1.x mNAV”، مع الحفاظ على مؤشرات البيتكوين لكل سهم.

وكانت “H100 Group” قد بدأت استراتيجية خزينة البيتكوين في مايو 2025 بشراء أولي صغير بلغ 4.39 BTC، قبل أن تعتمد الاستراتيجية رسميا في الشهر التالي وتواصل عمليات التجميع خلال الفترة اللاحقة.

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