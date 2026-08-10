عملة CYS تقفز بنسبة 60% وتحقق قمة تاريخية جديدة: إليكم السبب!

شهدت عملة “CYS” التابعة لمشروع “Cysic” ارتفاع حاد بأكثر من 60% خلال ساعات، لتسجل مستوى قياسي جديد عند 1.30 دولار، قبل أن تتراجع بقوة إلى نحو 0.92 دولار.

وجاءت القفزة بالتزامن مع إدراج العملة على منصة التداول الكورية الكبرى “Upbit”، حيث بدأ تداول “CYS” مقابل “BTC” و”USDT”.

توقيت الارتفاع يثير التساؤلات:

اللافت أن أكبر شمعة صعود خلال الساعات الماضية حدثت عند نحو 23:00 بتوقيت UTC يوم 9 أغسطس، عندما وصلت “CYS” إلى 1.30 دولار، بينما ظهر إعلان “Upbit” الرسمي بعد ذلك بساعات، في الساعات الأولى من يوم 10 أغسطس.

وأثار هذا الفارق الزمني تكهنات بين المتداولين حول احتمال وجود تداول بناء على معلومات مسبقة، رغم عدم وجود دليل يثبت ذلك.

وبغض النظر عن الجدل، فقد شهدت “CYS” بالفعل حركة شديدة التقلب، إذ انتقلت من نحو 0.80 دولار إلى 1.30 دولار قبل أن تفقد جزء كبير من مكاسبها سريعا.

وتُظهر تحركات السوق أن إدراج العملات على “Upbit” يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات حادة وسريعة، لكنها غالبا ما تتبعها عمليات جني أرباح وتصحيحات قوية.

وبالتالي، يبقى السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت “CYS” قادرة على الحفاظ على مستوياتها الجديدة، أم أن القفزة الأخيرة ستتحول إلى موجة بيع مشابهة لما شهدته عملات أخرى عقب إدراجها على المنصة.

اقرأ أيضا:

نشاط شبكة البيتكوين يعود إلى مستويات 2018: هل يقترب سعر البيتكوين من القاع؟

شركة “H100 Group” تضاعف حيازتها من البيتكوين بصفقة قياسية بقيمة 154 مليون دولار

