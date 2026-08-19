شركة “Metaplanet” تكشف خطتها للتوسع في سوق الكريبتو الأمريكي: التفاصيل

كشفت شركة “Metaplanet” اليابانية، ثالث أكبر شركة مدرجة من حيث حيازة البيتكوين، تفاصيل خطتها للتوسع في سوق الكريبتو الأمريكي عبر شركة “Super League Enterprise”، التي ستتحول إلى “Superplanet” وتعمل تحت الرمز “SUPA”.

وتتضمن الصفقة استثمار 2100 بيتكوين و2.5 مليون دولار نقد، مع توقع امتلاك “Metaplanet” نحو 95.7% من الأسهم وحقوق التصويت في الشركة بعد إتمام العملية.

منصة أمريكية لخزينة البيتكوين:

تهدف “Metaplanet” إلى نقل نموذج خزينة البيتكوين الذي تطبقه في اليابان إلى السوق الأمريكي، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى رأس المال بالين الياباني من خلال “Metaplanet”، بينما تسعى “Superplanet” إلى جمع التمويل بالدولار الأمريكي.

وستبقى جميع عملات البيتكوين التي تجمعها “Superplanet” ضمن مجموعة “Metaplanet” وتُحتسب ضمن إجمالي حيازاتها.

وتدرس الشركة أيضا إصدار أسهم ممتازة دائمة مقومة بالدولار لجمع رأس مال إضافي واستخدامه في شراء المزيد من البيتكوين.

وبحسب مثال افتراضي قدمته الشركة، فإن جمع تمويل يعادل قيمة الحيازة الأولية البالغة 2100 BTC واستخدامه بالكامل لشراء بيتكوين قد يرفع حيازة “Superplanet” إلى 4200 BTC، مع زيادة حصة البيتكوين لكل سهم “Metaplanet” مخفف بالكامل بنحو 4.7% دون إصدار أسهم عادية إضافية.

كما قد تستثمر “Metaplanet” مبلغ إضافي يصل إلى 210 مليون دولار في “Superplanet” مقابل الحصول على حقوق شراء طويلة الأجل قد تغطي ما يصل إلى 381 مليون سهم.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى موافقة المساهمين وناسداك والجهات التنظيمية المعنية، ومن المتوقع إتمامها خلال الربع الأخير من 2026 إذا حصلت على الموافقات المطلوبة.

كم تملك شركة “Metaplanet” من بيتكوين؟

بدأت “Metaplanet” استراتيجية خزينة البيتكوين العام الماضي، وواصلت تنفيذ عمليات شراء كبيرة قبل أن توقف عمليات الاستحواذ مؤقتا مع تراجع السوق في 2026، ثم استأنفت الشراء في يوليو.

وتملك الشركة حاليا نحو 43,000 BTC، لتحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الشركات المدرجة عالميا من حيث حيازة بيتكوين، خلف “Twenty One Capital” بحوالي 43,514 BTC و”ستراتيجي” بحوالي 840,447 بيتكوين.

وتعكس خطوة “Superplanet” توجه “Metaplanet” إلى توسيع نموذج خزينة البيتكوين من السوق اليابانية إلى سوق رأس المال الأمريكية، مع الاعتماد على أدوات تمويل بالدولار لزيادة حيازاتها من العملة.

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