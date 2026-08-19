بنك “Citi” يحضر لاطلاق خدمة حفظ البيتكوين ويوضح الوقت المتوقع لذلك

أعلن بنك “Citi” الأمريكي، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في وول ستريت، عن خطته لإطلاق خدمة حفظ الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن تكون الخدمة حاضرة خلال وقت لاحق من العام الجاري 2026، في خطوة جديدة لتعزيز حضوره في سوق العملات الرقمية.

ستكون عملة البيتكوين (BTC) أول أصل رقمي تدعمه الخدمة الجديدة، التي ستندرج ضمن منصة Custody+ إلى جانب خدمات الحفظ التقليدية التي يقدمها البنك.

وأوضح “Citi” أن المنصة تهدف إلى توفير خدمات حفظ وتسوية شبه فورية، بما يتناسب مع تطور الأسواق المالية نحو التداول والتسوية على مدار الساعة.

وقال البنك إن خدمة حفظ الأصول الرقمية ستبدأ بالبيتكوين، مع إتاحة تجربة موحدة للعملاء تجمع بين خدمات حفظ الأصول التقليدية والرقمية ضمن إطار واحد.

وكان “Citi” قد أعلن العام الماضي أنه يعمل على إطلاق خدمة لحفظ العملات الرقمية خلال 2026، لكنه لم يحدد موعد واضح.

ويؤكد الإعلان الأخير أن الإطلاق مستهدف خلال النصف الثاني من هذا العام.

ولم يكشف البنك حتى الآن عن العملات الرقمية الأخرى التي قد تتم إضافتها بعد البيتكوين.

ويواصل بنك “Citi” توسيع اهتمامه بالقطاع منذ سنوات، حيث عزز فريقه المتخصص في العملات الرقمية بشكل كبير منذ 2021، في وقت تتزايد فيه مشاركة المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى في سوق العملات الرقمية وصناديق ETF المرتبطة بالبيتكوين.

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