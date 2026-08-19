منصة “Bybit” تمنع خسائر محتملة بأكثر من 700 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026: التفاصيل

أعلنت منصة “Bybit” أنها نجحت في منع خسائر محتملة للمستخدمين تتجاوز 700 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى 15 يونيو 2026، بعد حظر أكثر من 30 ألف طلب سحب مشبوه وحماية نحو 20 ألف مستخدم.

ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف المبلغ الذي قالت المنصة إنها تمكنت من منعه طوال عام 2025، والذي بلغ نحو 300 مليون دولار.

الذكاء الاصطناعي يعزز عمليات الحماية:

قالت “Bybit” إن أنظمة التدقيق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكنت من اكتشاف الثغرات الأمنية عالية الخطورة بمعدل يتراوح بين 3 و5 أضعاف مقارنة بالمراجعات اليدوية.

كما ساهمت الأتمتة في تقليص الوقت اللازم للانتقال من تقييم الثغرة إلى اختبارها من نحو أسبوعين إلى ساعتين فقط.

وشملت عمليات الفحص الآلية 1489 عملة رقمي وواجهة عامة، مع اكتشاف أكثر من 100 ثغرة عالية الخطورة، بينما تمت معالجة أكثر من 100 ألف تنبيه بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وقالت المنصة إن أنظمة المراقبة تغطي حاليا 100% من الأنشطة المهمة على الشبكة، بما في ذلك عقود العملات المدرجة ومحافظ التخزين البارد والساخن والدافئ.

تجميد أكثر من 30 مليون دولار:

تأتي هذه النتائج بالتزامن مع جهود “Bybit” لاستعادة أموال مرتبطة بالاختراق الكبير الذي تعرضت له في فبراير 2025.

وقالت المنصة إنها تمكنت حتى الآن من استعادة نحو 48.4 مليون دولار وتجميد أكثر من 30.5 مليون دولار من الأصول المسروقة عبر أكثر من 28 منصة ومؤسسة حفظ.

وكان الاختراق قد أدى إلى سرقة نحو 1.46 مليار دولار من البيتكوين، وفق تقديرات “Bybit”، فيما نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) الهجوم إلى مجموعة “Lazarus” المرتبطة بكوريا الشمالية.

وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار ارتفاع مخاطر الاختراقات في قطاع العملات الرقمية، إذ قدرت شركة “Blockaid” إجمالي الأموال المسروقة عالميا خلال النصف الأول من 2026 بنحو 1.1 مليار دولار عبر 212 حادثة أمنية.

وتشير أرقام “Bybit” إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة أصبحا عنصرين أساسيين في اكتشاف التهديدات والاستجابة للهجمات في سوق العملات الرقمية، لكن المنصة تؤكد أن هذه الأرقام لا تمثل ضمان لأداء مستقبلي أو تصنيف مقارن بين منصات التداول.

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