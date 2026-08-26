عشرات إضافات متصفح “Firefox” المزيفة تستهدف محافظ العملات الرقمية لسرقة أموال المستخدمين

كشفت شركة “Socket” عن حملة واسعة تضم 77 إضافة مزيفة لمتصفح “Firefox”، تأكد أن 40 منها خبيثة ومصممة لسرقة بيانات محافظ العملات الرقمية.

الحملة استمرت من مارس إلى أغسطس، وشملت إضافات تنتحل أسماء محافظ معروفة مثل “OKX” و”Rabby Wallet” و”TronLink”، مع واجهات تبدو حقيقية لخداع المستخدمين وإدخال عبارات الاسترداد أو المفاتيح الخاصة.

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والأخطر أن بعض الإضافات بدأت أصلا كأدوات لعرض نتائج مباريات كرة القدم والرياضات المختلفة، ثم تحولت لاحقا عبر تحديثات إلى برمجيات خبيثة، مستفيدة من قاعدة المستخدمين والتقييمات التي جمعتها مسبقا.

كما اكتشفت “Socket” إضافات أخرى تجمع بيانات الحسابات المحفوظة، وبيانات الحافظة (Clipboard)، وحتى كلمات المرور.

ما يمكن النصح به حاليا إذا أدخلت عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص في إحدى هذه الإضافات، فاعتبر المحفظة مخترقة بشكل دائم وانقل أصولك فورا إلى محفظة جديدة.

حذف الإضافة لا يلغي البيانات التي ربما أرسلتها بالفعل إلى المهاجمين.

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