هل يتجه سعر البيتكوين نحو 90 ألف دولار؟

تراجع سعر البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار بعد فشله مجددا في اختراق هذا الحاجز وذلك تزامنا مع ظهور مؤشرات على ارتفاع عمليات جني الأرباح من المستثمرين الذين دخلوا السوق خلال الموجة الصاعدة الأخيرة.

يرى محللو “CryptoQuant” أن قدرة السوق على استيعاب عمليات البيع الحالية ستكون العامل الأهم في تحديد ما إذا كان سعر البيتكوين قادرا على استئناف صعوده نحو 88–90 ألف دولار.

جني الأرباح يضغط على البيتكوين:

أشار تحليل صادر عن “XWIN Japan” إلى أن معظم فئات مستثمري البيتكوين أصبحت تحقق أرباحا مع اقتراب السعر من 80 ألف دولار، ما يزيد احتمالات ظهور ضغوط بيع.

كما ارتفعت نسبة “SOPR” الخاصة بحاملي المدى الطويل إلى 1.4 أثناء اقتراب البيتكوين من 80 ألف دولار، في إشارة إلى ارتفاع عمليات جني الأرباح من هذه الفئة.

لكنها تراجعت لاحقا إلى 0.93، مع تحول حاملي المدى القصير إلى مصدر أكبر لتحقيق الأرباح.

وبحسب التحليل، فإن اختراق مستوى 80 ألف دولار والثبات فوقه بالتزامن مع عودة الطلب على صناديق ETF والسوق الفوري قد يفتح الطريق أمام البيتكوين نحو 88–90 ألف دولار.

في المقابل، يبقى نطاق 75–76 ألف دولار منطقة الدعم الأهم حاليا.

وكسرها قد يزيد ضغوط البيع ويضعف قدرة المستثمرين قصيري الأجل على تحقيق الأرباح.

هل يحتاج السوق إلى فترة تهدئة؟

يرى محلل آخر والمعروف باسم “BorisD”، أن الزخم الشرائي بدأ يتراجع عند المستويات المرتفعة.

حيث انخفض مؤشر التداول على بينانس من نحو 1.17 مليار دولار خلال الصعود من 63 ألفا إلى 70 ألف دولار، إلى حوالي 350 مليون دولار بالقرب من 80 ألف دولار.

هذا التراجع يشير إلى أن السوق قد يحتاج إلى مرحلة من التماسك وإعادة بناء الزخم قبل محاولة اختراق جديدة.

ومع ذلك، لا تزال الصورة العامة أفضل بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع، بعدما صعد سعر البيتكوين من أقل من 65 ألف دولار إلى أكثر من 81 ألف دولار، مدعوما بتدفقات قوية إلى صناديق ETF الفورية، وتحسن السيولة، وتصفية أكثر من 4 مليار دولار من مراكز البيع على المكشوف.

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