شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب مائية ومسرح وركوب سيارات كهربائية بـ50 جنيها لعيد مميز بجزيرة المعادى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث البعض عن أماكن اقتصادية وترفيهية، لقضاء اوقات مميزة وممتعة، وغالبا ما تكون بالحدائق والمتنزهات العامة، التى توفر خدمات متعددة بأسعار بسيطة، ومن بين هذه الأماكن جزيرة المعادى بكورنيش النيل فى المعادى جنوب محافظة القاهرة وهى من أكثر الوجهات التى يقصدها سكان المعادى وحلوان والسلام، ويصل سعر التذكرة فيها إلى 35 جنيها، بينما فى العطلات الرسمية يزيد 15 جنيها فتصل لـ50 جنيها.

ولا تقتصر زيارة جزيرة المعادى على أنها من اماكن خروجات العائلات فى القاهرة فقط، وانما لانها تصلح لجميع الفئات العمرية، حيث أنه يوجد فيها مساحات ترفيهية كثيرة وفى قلب نهر النيل، حيث يمكن للجميع ممارسة أنشطة متعددة منها النزول والجلوس فى حمامات السباحة، أو المبيت فى شاليهات الجزيرة، كما يمكن دخول منطقة الألعاب المائية عند المسابح، وتناول الوجبات فى عدة مطاعم راقية على نهر النيل، ويمكن أيضا اللعب فى منطقة الألعاب الكهربائية وخاصة لعبة السيارات، والاستمتاع بمشاهدة العروض المختلفة فى المسرح الكبير، وأبسط متعه بداخلها هى التنزه فى الممرات الخضراء وخاصة مشتل عصفور الجنة.