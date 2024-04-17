شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة الشاى بالإسكندرية ملاذ للباحثين عن المتعة والتراث فى قصور المنتزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية عروس البحر المتوسط هى قبلة المصريون هروبا من حرارة الصيف، وهى من المدن ذات الطراز الفريد والمميز فى كل شيء، إضافة إلى أنها تضم عدد من الأماكن السياحية، التى يستهدفها المصريون كلا حسب اهتماماته، فى السياحة البيئية، والسياحة الشاطئية، والثقافية والدينية، والاثرية، مزيج متنوع من الأماكن يأخذك لعالم مختلف ومبهر وساحر.

من محطة مصر أو ميدان رمسيس يمكنك استقلال القطار أو الميكروباص أو السوبر جيت متوجها لمدينة الإسكندرية فى أى وقت على مدار الـ 24 ساعة، واى فصل من فصول العام، فالشتاء فيها ساحر وشجى، والصيف فيها متحرر وملاطف.

الكثير من المصريين يقصدون مدينة الإسكندرية، خاصة وقت العيد ونحن على مشارف الصيف، حيث يوجد فيها اكثر من 20 مقصد يمكنهم الاستمتاع به، وتعد جزيرة الشاى بالإسكندرية من ابرز الأماكن التى يستهدفها المصريين، عشقا لجمال المظهر فيها، لوجود كمية كبيرة من القصور الملكية الفاخرة، والمتاحة امام الجميع للاستمتاع بها وبحدائقها الشاسعة المترامية الأطراف وحجم الأشجار النادرة فيها، كما أنها قريبة من منطقة المطاعم فى حى المندرة على البحر مباشرةً.

سميت الجزيرة بجزيرة الشاى نظرا لأنها تضم كشك الشاى الذى كان بمثابة استراحة للملك فاروق، وتضم أيضا منطقة جزيرة الشاى حديقة فنار وخليج المنتزه ويمكنك الاستمتاع بهذا المكان منذ افتتاحه العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء كل يوم نظير رسم دخول 75 جنيها.

طالما أنت ستبدأ رحلتك للإسكندرية من منطقة المندرة، فبالتأكيد لن تفوت فرصة زيارة قصر المنتزه، لأنه بمثابة تحفة معمارية إنشاء على تله عالية، تحيطة سلسلة من الحدائق الخضراء، كما يضم بداخله قرين هما "قصرالسلاملك" وقصرالحرملك"، كما يمكنك أيضا دخول حديقة الغناء فى قصرالمنتزه ومشاهدة الأفلام فى سينما الأميرات.