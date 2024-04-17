شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال.

وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال.