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95% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال.

وأيد 95% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال، بينما عارض 5% من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التعدى على الأطفال.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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