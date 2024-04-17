شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بمعرض الدقى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للمنافذ والمتابعة، أن يتم يوميًا ضخ السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين في معرض خير مزارعنا لأهالينا بالدقى، مشيرًا الى ان هناك قبال كبير من المواطنين على المعرض وإشادة باستمراره حتى عيد شم النسيم .



‎وأضاف أن قرار مد المعرض لما بعد شهر رمضان يأتى بناء على تكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة قد شدد على ضرورة أن يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، و أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق انخفاض جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.