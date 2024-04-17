شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: الانتهاء من تأهيل 3220 كيلومترا ترع بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع وخاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

واستعرض سويلم خلال الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى 4000 كيلومتر ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم الانتهاء من تأهيلها حوالى 3220 كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ 780 كيلومتر .

و وجه سويلم بسرعة انتهاء كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة ، مع التركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة .

أضاف سويلم أنه منذ إنطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 2019 ، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة ، حيث قامت الوزارة بتدبير 147 قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات “سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية” ، وذلك لإقامة 188 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل “مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية”.