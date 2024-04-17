شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف احتياطات هامة حول تناول جرعات الأنسولين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، الاحتياطات المهمة التى يجب اتباعها وقت استخدام الأنسولين، لتجنب التفاعلات الدوائية التى تتضمن..
* قد تزيد جرعة الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية .. مثل:
• موانع الحمل الغير موضعية
• الستيرويدات الغير موضعية
• أدوية الغدة الدرقية
• مدرات البول
* قد تقل جرعه الإنسولين المطلوبة مع بعض الأدوية... مثل:-
• أدوية مرض السكري المستخدمة عن طريق الفم.
•بعض أدوية الضغط مثل كابتوبريل وإنالابريل.
• اسبرين.
وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في حالة تناول أدوية أخرى مع الإنسولين.
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