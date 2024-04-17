شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

ومن المقرر أن تشهد معظم الطرق السريعة رياحًا شديدة محملة بالأتربة، منها طرق الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ودمنهور الزراعي وطريق إسكندرية الزارعي والصحراوي والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وعدم السير بسرعات عالية.

وهناك تنسيق بين إدارة المرور وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أى معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية بعد ظهور رياح محملة بالأتربة على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

وحرصت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الادارة العامة للمرور رقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، و لم يتم حتى الآن اغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000، وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.