شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: الدولة تهتم بالتعليم الفنى والتكنولوجى لتلبية احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن شحاته ، وزير العمل ، إن سوق العمل يواجه العديد من التحديات فى ظل ما يلاحقه العالم من تحديات اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن ما يجمعنا اليوم هو هذه المسألة و كيف لسوق العمل الاستفادة من الموارد البشرية ويستثمر فيها في ظل هذه التحديات .

وأضاف وزير العمل ،خلال مشاركته بمنتدي ايجيبت ايديوتك أن سوق العمل يرتبط بقدرة الفرد علي النجاح في التعليم المستمر، وتساهم جميعها في تكوين فائض في العمالة الماهرة في الداخل والخارج ،وتقليل حدة الفقر وهي ضمانات رئيسية للاستدامة.

وأوضح شحاته أنه لاستمرار تدفق فرص العمل لابد من توفير المشروعات الصغيرة متناهية الصغر والمساواة بين الجنسين لتوفير العمل وتحسين الصورة النمطية عن التعليم الفنى والمهنى ، والمنظمات غير الحكومية للمهتمين بالعمل والتدريب والتعليم ، لذا أنشئت مراكز التدريب المهنى وتم وضع آليات النهوض بها.

وأكد وزير العمل، أن الدولة تهتم بالتعليم الفنى والتكنولوجى وهى احتياجات سوق العمل حالياً، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بتغيير اتجاه الدراسة، والتخصصات الدراسية لخدمة سوق العمل، وهذا هو المطلوب.