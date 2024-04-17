شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: نفذنا 13 ألف لقاء مباشر مع الجمهور و820 فيديو فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن حصاد البرنامج الدعوي والتوعوي الشامل الذي نفذته الأمانة العام للمجمع خلال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار عناية الأزهر الخاصة بالأنشطة الدعوية في المناسبات الدينية، وخاصة شهر رمضان؛ لما في هذا الشهر من فضائل وفرصة للإقبال على الله -سبحانه وتعالى- والتخلي عن كل ما يخالف الفطرة الإنسانية السليمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بضرورة الاستفادة من المناسبات الدينية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد، إن البرنامج الذي نفذه وعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان المبارك، اشتمل على محورين رئيسين، المحور الأول: وهو التواصل المباشر من خلال عقد دروس ولقاءات ميدانية، في أماكن متنوعة سواء في المساجد أو أمسيات دينية في مراكز الشباب أو المقارئ الرمضانية، إلى غير ذلك من أماكن التلاقي المتنوعة مع الجمهور، من خلال «الملتقى الفكري الرَّمضاني» والذي عقد يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوع خلال شهر رمضان، حيث تم تنفيذ (5800) حلقة موزعة على المحافظات، إضافة إلى اللقاء المشترك (المنبر الثَّابت)، بين الأزهر الشَّريف ممثَّلا في وعَّاظه وبين وزارة الأوقاف ممثَّلا في أئمَّة المساجد، يومي الاثنين والأربعاء من كلِّ أسبوعٍ، واستهدف (7500) لقاء بالمساجد الكبرى بالمحافظات، في (1100) مسجدًا، تم توزيعهم على المحافظات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.



أضاف عياد أن المجمع أطلق خلال الشهر المبارك 15 قافلة دعوية وتوعوية إلى محافظات: الوادي الجديد، وبورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمنيا، والإسكندرية، ومرسى مطروح، إضافة إلى العاشر من رمضان، ومدينة السادات، ووادي النطرون، والواحات البحرية؛ شارك فيها (110) واعظًا، إضافة إلى القوافل المشتركة في المساجد الكبرى بالتعاون مع وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة في بعض المحافظات، وبإجمالي (340) خطبة جمعةٍ خلال شهر رمضان، وكذا القوافل الثابتة إلى: مسجد الصفا بشبين القناطر، مجمع الإسلامي بالسادات، مسجد المشيخة بالإسكندرية، بواقع 12 قافلة ثابتة خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى المشاركة في فعاليَّات الجامع الأزهر خلال شهر رمضان من خلال السَّادة وعَّاظ الأزهر وواعظاته؛ حيث ضم البرنامج أيضًا درس يومي لواعظات الأزهر في ملتقى المرأة بالجامع الأزهر بعد صلاة الظهر، وكذلك ملتقى المرأة بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- بعد صلاة الظهر، إضافة إلى مشاركة الواعظات بالملتقى الفكري مع واعظات الأوقاف بالمساجد الكبرى بالمحافظات.

أشار الأمين العام إلى أن المحور الثاني للخطة: هو البرنامج الإلكتروني والذي ضم نحو (10) برامج دعوية إلكترونية -عبر منصَّات التواصل الاجتماعي للمجمع والموقع الرسمي له على بوابة الأزهر- في تخصصات علمية ودعوية وتربوية وفكرية متنوعة، إضافة إلى مجموعة فيديوهات أخرى باللغة الإنجليزية، كما شهدت البرنامج الشامل مشاركة متميزة من وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في الموضوعات الخاصة بشهر رمضان والفتاوى في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية، حيث تم إعداد وتصوير ونشر حوالي (210) فيديو على صفحات المجمع الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الشهر المبارك، ضمن برامج: «فتاوى، فتاوى بلغة الإشارة، المسلمون الأوائل، ما لا يسع المسلم جهله، أخلاقيات، لازم نفهم!، في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العارفين، في صحبة إمام، مصريون في تاريخ الإسلام، المقرأة الرمضانية، ابتهالات وأدعية»، بالإضافة إلى نشاط الوعاظ على صحفة وعظ الأزهر، وصفحات المناطق الأزهرية؛ حيث تم نشر حوالي (550) فيديو دعوي من خلال عدة برامج أبرزها: قطوف ندية من السنة النبوية، نداءات الرسول في القرآن، قصة وعبرة، شرح الحكم العطائية، آداب الصيام، فتاوى وأحكام، زاد الصائمين، أدعية مأثورة، قطوف وعظية.



وفي الإطار ذاته اشتملت الخطة الدعوية -أيضًا- على مجموعة من البرامج المباشرة الخاصة بالمرأة والأطفال عبر مجموعة من التطبيقات الإلكترونية، في قضايا ومفاهيم متنوعة منها جوانب فقهية وتربوية وأخلاقية، كما نظمت واعظات الأزهر مقارئ ودورات رمضانية وإلكترونية في أحكام وأخلاقيات الصيام، إضافة إلى فتاوى النساء في رمضان تذاع على الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى برامج أخرى يتم إذاعتها عبر وسائل الإعلام منها: "صحابيات حول الرسول"، برنامج "نسائم رمضان"، برنامج "حياتك أحلى في رمضان" وغيره؛ حيث تم نشر ما يقرب من (60) فيديو توعوي.



وعلى نفس المستوى نفذت الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الدعوة الإسلامية برنامجًا دعويًا للطلاب الوافدين يوميا درس الوعظ يوميا على مدار الشهر بعد صلاة العصر قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن النووي، إضافة إلى خاطرة التراويح كل ليلة على مدار الشهر، وقراءة في مقاصد السور؛ بمسجد مدينة البعوث الإسلامية بما يتوافق مع احتياجاتهم العلمية والدعوية والتربوية خلال شهر رمضان المعظم، إضافة إلى تنفيذ برنامج لإقراء الطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية القرآن الكريم بعد صلاة الظهر يوميا على مدار الشهر بأربع روايات على يد السادة أعضاء لجنة مراجعة المصحف.



كما أطلق المجمع خلال الشهر المبارك حملتين توعويتين الأولى بعنوان: «لا يحتكر إلا خاطئ» يشارك في تنفيذها وعاظ الأزهر وواعظاته؛ لمواجهة السلوكيات السلبية التي يعاني منها المجتمع خاصة تلك المتعلقة باحتكار السلع لتحقيق مكاسب شخصية على حساب أقوات الناس، والثانية بعنوان: «أغنوهم عن السؤال» لدعوة الناس إلى تحقيق معاني التكافل المجتمعي ومساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.



كما نفذ المجمع برنامجًا شاملا في عيد الفطر المبارك من خلال المشاركة في أداء صلاة عيد الفطر المبارك في نحو 627 ساحة مخصصة لصلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وزيارات دور رعاية الأيتام والمسنين والبالغة نحو 66 دارًا، وتنظيم نحو 28 مجلسًا محليًا للتواصل مع الفئات الجماهيرية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى نحو 178 مستشفى لزيارة المرضى ومواساتهم في آلامهم ومحاولة التخفيف عنهم.