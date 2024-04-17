شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر "الخليج 365 تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيق من 30 الى 35%.

سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرام بـ150 قرشا.

رغيف الخبز السياحى وزن 40 جرام بـ 75 قرشا.

رغيف الخبز 25 جرام بـ 50 قرشا.

سعر الفينو بـ 100 قرشا للرغيف وزن 25 جراما.

سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما بـ 150 قرشا .

سعر طن الدقيق بـ 16 ألف جنيها، ومن المقرر أن يصدر قرار من وزير التموين بشأن الأسعار المقترحة قريبا .