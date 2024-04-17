شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين تستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلى خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة التموين: نستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين خلال 2024
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وزارة التعليم: عدم قبول طلاب فوق الكثافة بالمدارس المصرية اليابانية
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